شؤون فلسطينية

لجنة الطوارئ الحكومية بغزة ترفع درجة التأهب استعداداً للمنخفض

لجنة الطوارئ الحكومية بغزة ترفع درجة التأهب استعداداً للمنخفض
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوعزت اللجنة الحكومية لطوارئ الشتاء في قطاع غزة، لكافة فرق الطوارئ في البلديات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لأخذ الاحتياطات اللازمة ورفع درجة التأهب والاستعداد للتعامل مع مستجدات الحالة الجوية.

وأوضحت اللجنة في تصريح لها، مساء اليوم الثلاثاء، أن رفع درجة التأهب جاء بعد تزايد المعطيات حول وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات الأرصاد الجوية بتأثر قطاع غزة بمنخفض جوي يتكون قريب من سطح البحر مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق الساحلية وتكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة.

ودعت اللجنة الحكومية المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات الخاصة بتأمين الطوابق الأرضية في محيط المنازل التي تقع في الأماكن المنخفضة.

ولفتت إلى أنه في حال دخول المياه إلى المنزل احرص على فصل التيار الكهربائي.

وطالبت المواطنين بالحرص على تثبيت الألواح على سطح المنزل وتثبيت كل ما هو معرض للتطاير بفعل الرياح.

كما طالبتهم بتنظيف مصارف المياه على الأسطح والأرضيات تجنباَ لتدفق المياه إلى المنازل.

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