نابلس: الشرطة تقبض على مشتبه فيه بقتل شخص

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم الثلاثاء، القبض على مشتبه فيه بقتل مواطن بإطلاق النار عليه يوم أمس في بلدة دير الحطب شرقي نابلس.وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أنه وبعد متابعة لبلاغ وصل لغرفة عمليات الشرطة حول وصول شخص متوف لأحد مشافي نابلس إثر إطلاق النار عليه في بلدة دير الحطب أمس، وبعد البحث والتحري من قبل المباحث العامة وبإسناد من الدوريات المشتركة للأجهزة الأمنية تم الاشتباه بأحد الأشخاص وقبضت عليه وضبطت أداة الجريمة.وأكد ارزيقات التحفظ على المشتبه فيه وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول.