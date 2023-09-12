غزة: لجنة التربية بالتشريعي تقر جلسات استماع لمسؤولين حكوميين وتناقش شكاوى المواطنين

عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، بغزة، برئاسة النائب عبد الرحمن الجمل، اجتماعاً دورياً لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تخص عملها.وحضر الاجتماع مقرر اللجنة النائب يوسف الشرافي، وأعضاء اللجنة النائب سالم سلامة، والنائب خميس النجار.وناقشت اللجنة سبل دعم بنك الوقف ومناقشته مع الأمانة العامة ووزارة الأوقاف.كما تابعت اللجنة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول مركز صحي دير البلح ومديرية أوقاف الوسطى.وأقرت اللجنة عقد جلسات استماع لمسؤولين حكوميين لمتابعة بعض القضايا التي تخص عملها ومنها مشكلة ذوي الإعاقة البصرية وحقوقهم في العمل.وتابعت اللجنة عدداً من شكاوى المواطنين ومخاطبة الجهات المختصة لحلها، وكذلك استمعت لبعض شكاوى المواطنين.