لجنة هيئة الأسرى بغزة تقرر سلسلة من الفعاليات المساندة لنضالات الأسرى





عقدت اللجنة المكلفة بإدارة هيئة شؤون الاسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اجتماعها الدورى اليوم الثلاثاء بمقر هيئة الأسرى بغزة ، وحضر الاجتماع كافة أعضاء اللجنة المكلفة والمكونة من الأستاذ حسن قنيطة منسقا وبعضوية كل من الأستاذ جمال مكحل، والدكتور رأفت حمدونة والأستاذة نعمة الصانعوالأستاذ عبد الناصر فروانة .وتناول الاجتماع سبل مساندة الأسرى في خطوتهم المُعد لها في الرابع من أيلول/سبتمبر الجاري، استجابةَ لدعوة اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة في دعوة الجماهير الفلسطينية للمشاركة في أوسع مشاركة جماهيرية داعمة لنضالات الأسرى في السجون للضغط من أجل وقف كل القرارات، والسياسات المتخذة بهدف التضييق عليهم.وطالبت اللجنة بأهمية اعتماد هيئة شؤون الاسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية كمؤسسة فاعلة ، وأن يكون هذا الطلب على جدول اجتماعات مجلس الوزراء الفلسطيني في الأيام المقبلة.