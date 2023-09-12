لجنة هيئة الأسرى بغزة تقرر سلسلة من الفعاليات المساندة لنضالات الأسرى
والأستاذ عبد الناصر فروانة .
وتناول الاجتماع سبل مساندة الأسرى في خطوتهم المُعد لها في الرابع من أيلول/سبتمبر الجاري، استجابةَ لدعوة اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة في دعوة الجماهير الفلسطينية للمشاركة في أوسع مشاركة جماهيرية داعمة لنضالات الأسرى في السجون للضغط من أجل وقف كل القرارات، والسياسات المتخذة بهدف التضييق عليهم.
وطالبت اللجنة بأهمية اعتماد هيئة شؤون الاسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية كمؤسسة فاعلة ، وأن يكون هذا الطلب على جدول اجتماعات مجلس الوزراء الفلسطيني في الأيام المقبلة.
التعليقات