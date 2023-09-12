دولي

تفاصيل جديدة من لقاء أردوغان والسيسي في الهند

تفاصيل جديدة من لقاء أردوغان والسيسي في الهند
جانب من لقاء أردوغان والسيسي في الهند
رام الله - دنيا الوطن
كشف السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شين، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، أخبر الصحفيين، أنه اتفق مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي على إنشاء مجلس تعاون استراتيجي بين البلدين.

والتقى الرئيسان أردوغان والسيسي في العاصمة الهندية، نيودلهي، على هامش اجتماع قمة الـ 20 التي عقدت مؤخراً.

ووفق السفير الذي كتب عبر حسابه على (فيسبوك) أنه تم الاتفاق على تفعيل دور المجلس ومضاعفة حجم التجارة الثنائية، والارتقاء بالعلاقات إلى أكثر من ذي قبل.

وأبلغ أردوغان الصحفيين أن لقاءه بالسيسي كان إيجابياً للغاية، وتم طرح دعوة زيارات رئاسية، وأن السيسي ينتظر زيارته لمصر أولاً، مردفاً أنه تم الاتفاق على تكليف وزيري الخارجية ومديري الاستخبارات في البلدين بعقد محادثات متبادلة مع بعضهم.

وقال: "إنهم ينتظرون زيارتنا أولاً، لكنني قلت: نحن في انتظاركم. لم يتم تحديد موعد لكن أصدقاؤنا من الوزراء ورئيس المخابرات سيناقشون التاريخ المرتقب للزيارة، وسنتخذ خطواتنا على هذا الأساس"، وفق ما نقل موقع (العربية).

كذلك أضاف الرئيس التركي أنه سيقبل كتاب الاعتماد الذي سيقدمه السفير المصري الذي تم تعيينه بأنقرة قريباً، مؤكداً أنه وحكومته سيقومان بإنجاح التقارب على الوجه الذي يجب أن تكون عليه وفي أقرب وقت ممكن.

ومضى قائلاً:  إن كلا البلدين يتمتعان بإمكانات اقتصادية وتجارية كبيرة، متعهداً بالتعاون لتحقيق نتائج إيجابية في العديد من مجالات المشاكل الإقليمية، خاصة في القضية السورية.

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