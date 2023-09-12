دولي

بوتين: ما يحدث مع ترامب اضطهاد ذو دوافع سياسية من جانب منافسه

بوتين: ما يحدث مع ترامب اضطهاد ذو دوافع سياسية من جانب منافسه
خلال لقاء بين بوتين وترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث مع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في بلاده، "اضطهاد سياسي".

وأوضح خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق الروسي: "في ما يتعلّق باضطهاد ترامب، إنه جيد بالنسبة لنا وفي البيئة الحالية، لأنه يعكس تعفّن النظام الأميركي".

وأضاف: "إنه اضطهاد ذو دوافع سياسية من جانب منافسه وهذا يظهر مَن الذين نحاربهم (...) كما كان يُقال في الحقبة السوفيتية: الوجه الوحشي للرأسمالية الأميركية"، وفق ما نقل موقع (العربية).

في سياق آخر، قال بوتين إنه لا يتوقّع أي تغيّر بموقف السياسة الأميركية الخارجية حيال روسيا بغضّ النظر "عمّن سيُنتخب رئيسًا" للولايات المتحدة في العام 2024.

واتهم واشنطن بإذكاء المشاعر المعادية للروس لدى المواطنين الأميركيين. وأوضح "السلطات الحالية تدير المجتمع الأميركي بروح معادية للروس".

وأضاف: "لقد فعلوا ذلك، والآن سيصبح بطريقة ما تحويل السفينة إلى الاتجاه الآخر صعبًا جدًا".

أخبار ذات صلة

تفاصيل جديدة من لقاء أردوغان والسيسي في الهند

تفاصيل جديدة من لقاء أردوغان والسيسي في الهند

بوتين: ما يحدث مع ترامب اضطهاد ذو دوافع سياسية من جانب منافسه

بوتين: ما يحدث مع ترامب اضطهاد ذو دوافع سياسية من جانب منافسه

كابينت يقرر مناقشة موضوع الأسرى الفلسطينيين في أكتوبر

كابينت يقرر مناقشة موضوع الأسرى الفلسطينيين في أكتوبر

ما قصة قطار زعيم كوريا الشمالية المدرع الذي إذا تحرك أقلق الغرب؟

ما قصة قطار زعيم كوريا الشمالية المدرع الذي إذا تحرك أقلق الغرب؟

لقاء مرتقب بين بوتين والزعيم الكوري الشمالي اليوم

لقاء مرتقب بين بوتين والزعيم الكوري الشمالي اليوم

جلسة وُصفت بـ &quot;التاريخية&quot;.. المحكمة العليا في إسرائيل تنظر اليوم بالتماسات &quot;حجة المعقولية&quot;

جلسة وُصفت بـ "التاريخية".. المحكمة العليا في إسرائيل تنظر اليوم بالتماسات "حجة المعقولية"

لمناقشة الحرب الشاملة.. كابينت في إسرائيل يجتمع اليوم

لمناقشة الحرب الشاملة.. كابينت في إسرائيل يجتمع اليوم

بالصور: غالانت يكشف عن مطار شيدته إيران جنوب لبنان

بالصور: غالانت يكشف عن مطار شيدته إيران جنوب لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: لجنة التربية بالتشريعي تقر جلسات استماع لمسؤولين حكوميين وتناقش شكاوى المواطنين

غزة: لجنة التربية بالتشريعي تقر جلسات استماع لمسؤولين حكوميين وتناقش شكاوى المواطنين

معتصم حمادة: اتفاق أوسلو أدخل الشعب الفلسطيني بمأزق بدد طاقاته وعرض حقوقه لأكثر جسامة

معتصم حمادة: اتفاق أوسلو أدخل الشعب الفلسطيني بمأزق بدد طاقاته وعرض حقوقه لأكثر جسامة

لجنة هيئة الأسرى بغزة تقرر سلسلة من الفعاليات المساندة لنضالات الأسرى

لجنة هيئة الأسرى بغزة تقرر سلسلة من الفعاليات المساندة لنضالات الأسرى

غزة: اتحاد المقاولين يبحث مع مدير عمليات أونروا عدداً من القضايا المشتركة

غزة: اتحاد المقاولين يبحث مع مدير عمليات أونروا عدداً من القضايا المشتركة

هنية يبعث برقية تعزية ومواساة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي

هنية يبعث برقية تعزية ومواساة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي

مجدلاني: نعمل من أجل حماية الشباب وتعزيز مشاركتهم المدنية

مجدلاني: نعمل من أجل حماية الشباب وتعزيز مشاركتهم المدنية

دار الإفتاء الفلسطينية تعقد اجتماعاً لمفتي المحافظات الشمالية

دار الإفتاء الفلسطينية تعقد اجتماعاً لمفتي المحافظات الشمالية

هيئة حقوقية تدعو لتجنيب القطاع الصحي المناكفات النقابية وتأمين الحقوق الصحية للمواطنين

هيئة حقوقية تدعو لتجنيب القطاع الصحي المناكفات النقابية وتأمين الحقوق الصحية للمواطنين

منوعات

هل وصل الخلاف بين وائل جسار وصابر الرباعي للتشابك بالأيدي؟

هل وصل الخلاف بين وائل جسار وصابر الرباعي للتشابك بالأيدي؟

زوج ستيفاني عطالله يفاجئها على الهواء مباشرة بطريقة رومانسية

زوج ستيفاني عطالله يفاجئها على الهواء مباشرة بطريقة رومانسية

الفنانة شيرين تكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

الفنانة شيرين تكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

نجوم الفن يتضامنون مع ضحايا إعصال دانيال في ليبيا: كابوس مرعب

نجوم الفن يتضامنون مع ضحايا إعصال دانيال في ليبيا: كابوس مرعب

ساعة عمرو دياب في حفله الأخير تثير جدلاً واسعاً.. كم يبلغ سعرها؟

ساعة عمرو دياب في حفله الأخير تثير جدلاً واسعاً.. كم يبلغ سعرها؟

نجل نوال الزغبي يلفت الأنظار بوسامته.. هل يشبهها؟

نجل نوال الزغبي يلفت الأنظار بوسامته.. هل يشبهها؟

عرض غرفة نوم نجمة شهيرة في مزاد علني وفنان مصري يشتريها

عرض غرفة نوم نجمة شهيرة في مزاد علني وفنان مصري يشتريها

من داخل الطيارة.. ياسمين صبري تُبهر المتابعين بإطلالة جذابة وأنوثة ملفتة

من داخل الطيارة.. ياسمين صبري تُبهر المتابعين بإطلالة جذابة وأنوثة ملفتة

صور: رانيا يوسف تتصدّر السوشيال ميديا بإطلالتها من داخل مطعم لبناني

صور: رانيا يوسف تتصدّر السوشيال ميديا بإطلالتها من داخل مطعم لبناني

سارة سلامة بصور جريئة من داخل جيم الرياضة والجمهور يغازلها

سارة سلامة بصور جريئة من داخل جيم الرياضة والجمهور يغازلها

عربي

الرئيس المصري يعلن الحداد ويوجه بتقديم دعم فوري للمغرب وليبيا

الرئيس المصري يعلن الحداد ويوجه بتقديم دعم فوري للمغرب وليبيا

بعد أن ضرب ليبيا بقسوة.. هل ستتأثر مصر بإعصار &quot;دانيال&quot;؟

بعد أن ضرب ليبيا بقسوة.. هل ستتأثر مصر بإعصار "دانيال"؟

جيش الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب عبوات &quot;احترافية&quot; عند حدود الأردن

جيش الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب عبوات "احترافية" عند حدود الأردن

الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة

الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة