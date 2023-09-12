بوتين: ما يحدث مع ترامب اضطهاد ذو دوافع سياسية من جانب منافسه

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث مع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في بلاده، "اضطهاد سياسي".وأوضح خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق الروسي: "في ما يتعلّق باضطهاد ترامب، إنه جيد بالنسبة لنا وفي البيئة الحالية، لأنه يعكس تعفّن النظام الأميركي".وأضاف: "إنه اضطهاد ذو دوافع سياسية من جانب منافسه وهذا يظهر مَن الذين نحاربهم (...) كما كان يُقال في الحقبة السوفيتية: الوجه الوحشي للرأسمالية الأميركية"، وفق ما نقل موقع (العربية).في سياق آخر، قال بوتين إنه لا يتوقّع أي تغيّر بموقف السياسة الأميركية الخارجية حيال روسيا بغضّ النظر "عمّن سيُنتخب رئيسًا" للولايات المتحدة في العام 2024.واتهم واشنطن بإذكاء المشاعر المعادية للروس لدى المواطنين الأميركيين. وأوضح "السلطات الحالية تدير المجتمع الأميركي بروح معادية للروس".وأضاف: "لقد فعلوا ذلك، والآن سيصبح بطريقة ما تحويل السفينة إلى الاتجاه الآخر صعبًا جدًا".