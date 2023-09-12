شؤون فلسطينية

غزة: اتحاد المقاولين يبحث مع مدير عمليات أونروا عدداً من القضايا المشتركة

غزة: اتحاد المقاولين يبحث مع مدير عمليات أونروا عدداً من القضايا المشتركة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بحث مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزة، مع مدير عمليات (أونروا)، توماس وايت عدد من القضايا المتعلقة بمطالب المقاولين وآليات تطبيق الاتفاقيات السابقة مع إدارة (أونروا).

وجرى النقاش بحضور مجلس إدارة اتحاد المقاولين بقيادة نقيب المقاولين سهيل السقا، ومدير عمليات (أونروا) توماس وايت ونائبه جينيفر، في مقر إدارة (أونروا) المركزي بقطاع غزة.

وشدد نقيب المقاولين الفلسطينيين خلال اللقاء على ضرورة مناقشة ومتابعة كافة الاتفاقية السابقة بين الوكالة ومجلس الإدارة السابق، وعلى رأسها قضية "آليات فتح العطاءات، مع التأكيد على ضرورة أن يكون بحضور المقاولين أو الإعلان خلال أسبوع على الأكثر عن الأسعار".

وأكد السقا على تطبيق البنود المتعلقة بالتوزيع العادل للمشاريع على المقاولين، وتفعيل مبدأ التوزيع العادل بحيث لا يزيد عدد المشاريع لكل مقاول عن مشروعين، مستدركا بالقول: " يجب ان يكون ذلك وفقا لتقدير أسعار العطاءات بناءً على الأسعار الحقيقية في السوق المحلي وليس بناء على الأسعار التي يقدمها المقاولين في العطاءات".

وطالب نقيب المقاولين أن تعتمد الوكالة في تقديرات أسعار مشاريعها على الأسعار الحقيقية والواقعية في السوق المحلي وقت تقدير الأسعار، مشيرا الى أن الاتحاد ووزارة الأشغال يسعيان حاليا لإعداد دليل التسعير الموحد لتعميمه على جميع المؤسسات المُشغلة. 

وأشار السقا الى ضرورة اعتماد إدارة الاونروا لآلية الترسية المعتمدة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان بحيث يتم استثناء العطاءات التي تزيد أو تنقص عن 15% عن تقديرات الأسعار.

وفيما يتعلق بإصدار أرقام المنح Donation Number وموضوع الإرجاع الضريبي، استمع مجلس إدارة الاتحاد للخطوات التي تمت من قبل الوكالة مع السلطة الفلسطينية – وزارة المالية / رام الله والدول المانحة والاستفسار عما إذا تم مخاطبتهم بهذا الشأن وطلب إرسال نسخة عن الخطابات لاتحاد المقاولين. 

وطالب مجلس اتحاد المقاولين بضرورة اعتماد آلية جديدة للحصول على أرقام المنح قبل بدء تنفيذ المشروع على غرار ما يحصل مع المؤسسات الأجنبية الأخرى، وأن يكون ذلك للمشاريع ذات القيمة المالية الكبيرة على الأقل.

وفيما يتعلق بسداد قيمة الضريبة المضافة لمقاولي غزة من قبل السلطة الفلسطينية، قال سيد توماس وايت، قامت الوكالة بالفعل بمخاطبة السلطة الفلسطينية بالخصوص، ووعد انه في اللقاء القادم بين الوكالة والاتحاد ستتوفر كل التفاصيل للاطلاع على التقدم في هذه الملفات.

بخصوص تقديرات عطاءات الوكالة وآليات ترسية العطاءات، أكد مدير عمليات (أونروا) انهم الآن يعملون على وضع آليات لاختيار أفضل العروض وليس أقل الأسعار.

وفيما يتعلق بتأخر إجراءات الوكالة في ترسية المشاريع وبدء تنفيذها، مما ينعكس بالخسارة على المقاولين، وعد مدير عمليات (أونروا) توماس وايت بالتفكير بآليات جديدة للتخفيف من الإجراءات المتبعة في الوكالة.

وفيما يتعلق بالتغييرات التي طالب بها اتحاد المقاولين سابقا على عقود الوكالة، أشار السيد توماس بأن الوكالة عينت مستشار خاص لمتابعة ذلك وسيتم الرد على الاتحاد بالنتائج، وطالب نقيب المقاولين بوجود طرف ثالث وسيط للتدخل وحل المشكلة المتعلقة بقضية المصاعد لبعض الشركات مع الطواقم الفنية في الوكالة.

وفي ختام اللقاء أكد توماس وايت على انه سيبذل جهود في دفع رئاسة الوكالة في عمان الأردن لطلب توسيع مجالات المشاركة الفاعلة مع اتحاد المقاولين، إضافة الى انهم سيدرسون بجدية آليات ترسية مناسبة للوصول إلى أفضل عروض الأسعار للمشاريع.

وكشف وايت خلال الاجتماع أن هناك مناقشات جديدة بخصوص عودة الإمارات العربية المتحدة لدعم عمليات الوكالة في غزة.

وفي ختام اللقاء عبر نقيب المقاولين سهيل السقا عن ارتياحه للقاء معتبرا بان ما استمعوا اليه من مدير عمليات (أونروا) كان ينم عن جدية في العمل مع الاتحاد برؤية جديدة وبما يحافظ على المقاول الفلسطيني وصموده ودوره في البناء الاقتصادي في فلسطين.

وقد السقا دعوة رسمية للسيد توماس وايت لزيارة مقر اتحاد المقاولين، الامر الذي رد عليه توماس مباشرة بأن يكون الاجتماع القادم بين الاتحاد والوكالة في مقر الاتحاد.

أخبار ذات صلة

غزة: اتحاد المقاولين يبحث مع مدير عمليات أونروا عدداً من القضايا المشتركة

غزة: اتحاد المقاولين يبحث مع مدير عمليات أونروا عدداً من القضايا المشتركة

هنية يبعث برقية تعزية ومواساة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي

هنية يبعث برقية تعزية ومواساة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي

مجدلاني: نعمل من أجل حماية الشباب وتعزيز مشاركتهم المدنية

مجدلاني: نعمل من أجل حماية الشباب وتعزيز مشاركتهم المدنية

ماذا جاء في اجتماع غرفة تجارة غزة مع وزير الاقتصاد الوطني؟

ماذا جاء في اجتماع غرفة تجارة غزة مع وزير الاقتصاد الوطني؟

الخارجية: عشر وفيات ومفقودون من الجالية الفلسطينية جراء إعصار &quot;دانيال&quot; في ليبيا

الخارجية: عشر وفيات ومفقودون من الجالية الفلسطينية جراء إعصار "دانيال" في ليبيا

يُجنب دفع مبلغ ضخم.. فلسطين تكسب قضايا مرفوعة ضدها بالمحاكم الأمريكية

يُجنب دفع مبلغ ضخم.. فلسطين تكسب قضايا مرفوعة ضدها بالمحاكم الأمريكية

شاهد: مناورات &quot;الركن الشديد 4&quot; في صور

شاهد: مناورات "الركن الشديد 4" في صور

محمد الضيف: اندحار الاحتلال من غزة يؤسس لاندحاره عن الضفة

محمد الضيف: اندحار الاحتلال من غزة يؤسس لاندحاره عن الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: اتحاد المقاولين يبحث مع مدير عمليات أونروا عدداً من القضايا المشتركة

غزة: اتحاد المقاولين يبحث مع مدير عمليات أونروا عدداً من القضايا المشتركة

هنية يبعث برقية تعزية ومواساة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي

هنية يبعث برقية تعزية ومواساة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي

مجدلاني: نعمل من أجل حماية الشباب وتعزيز مشاركتهم المدنية

مجدلاني: نعمل من أجل حماية الشباب وتعزيز مشاركتهم المدنية

دار الإفتاء الفلسطينية تعقد اجتماعاً لمفتي المحافظات الشمالية

دار الإفتاء الفلسطينية تعقد اجتماعاً لمفتي المحافظات الشمالية

فيديو: مهنة صناعة وصيانة قوارب الصيد تُحارب من أجل البقاء في غزة

فيديو: مهنة صناعة وصيانة قوارب الصيد تُحارب من أجل البقاء في غزة

لبنان: هدوء حذر يسود مخيم عين الحلوة

لبنان: هدوء حذر يسود مخيم عين الحلوة

المفتي العام يُحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

المفتي العام يُحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

الغرفة التجارية بغزة تعزى الحكومة والشعب الليبي بضحايا الفيضانات

الغرفة التجارية بغزة تعزى الحكومة والشعب الليبي بضحايا الفيضانات

منوعات

هل وصل الخلاف بين وائل جسار وصابر الرباعي للتشابك بالأيدي؟

هل وصل الخلاف بين وائل جسار وصابر الرباعي للتشابك بالأيدي؟

زوج ستيفاني عطالله يفاجئها على الهواء مباشرة بطريقة رومانسية

زوج ستيفاني عطالله يفاجئها على الهواء مباشرة بطريقة رومانسية

الفنانة شيرين تكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

الفنانة شيرين تكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

نجوم الفن يتضامنون مع ضحايا إعصال دانيال في ليبيا: كابوس مرعب

نجوم الفن يتضامنون مع ضحايا إعصال دانيال في ليبيا: كابوس مرعب

ساعة عمرو دياب في حفله الاخير تثير جدلاً واسعاً.. كم يبلغ سعرها؟

ساعة عمرو دياب في حفله الاخير تثير جدلاً واسعاً.. كم يبلغ سعرها؟

نجل نوال الزغبي يلفت الأنظار بوسامته.. هل يشبهها؟

نجل نوال الزغبي يلفت الأنظار بوسامته.. هل يشبهها؟

عرض غرفة نوم نجمة شهيرة في مزاد علني وفنان مصري يشتريها

عرض غرفة نوم نجمة شهيرة في مزاد علني وفنان مصري يشتريها

من داخل الطيارة.. ياسمين صبري تُبهر المتابعين بإطلالة جذابة وأنوثة ملفتة

من داخل الطيارة.. ياسمين صبري تُبهر المتابعين بإطلالة جذابة وأنوثة ملفتة

صور: رانيا يوسف تتصدّر السوشيال ميديا بإطلالتها من داخل مطعم لبناني

صور: رانيا يوسف تتصدّر السوشيال ميديا بإطلالتها من داخل مطعم لبناني

سارة سلامة بصور جريئة من داخل جيم الرياضة والجمهور يغازلها

سارة سلامة بصور جريئة من داخل جيم الرياضة والجمهور يغازلها

عربي

جيش الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب عبوات &quot;احترافية&quot; عند حدود الأردن

جيش الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب عبوات "احترافية" عند حدود الأردن

الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة

الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة

حزب الله يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في عين الحلوة

حزب الله يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في عين الحلوة