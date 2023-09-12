شؤون فلسطينية

هنية يبعث برقية تعزية ومواساة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي

هنية يبعث برقية تعزية ومواساة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
عزى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، ليبيا، بضحايا الفيضانات الأخيرة.

وبعث هنية برقية تعزية ومواساة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي د. محمد المنفي، بضحايا الفيضانات الأخيرة التي وقعت أمس الاثنين شرق البلاد، معبراً عن تضامنه والشعب الفلسطيني مع الشعب الليبي الشقيق، داعياً الله عز وجل الشفاء العاجل للجرحى.

وقال رئيس الحركة في رسالته "إننا في حركة حماس، نشاطركم هذا المصاب، لنعلن عن تضامننا الكامل، ووقوفنا ووقوف شعبنا الفلسطيني بجانب الشعب الليبي الشقيق، كما ونبعث من خلالكم التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا والمصابين، وإلى الشعب الليبي عامة، داعين بالرحمة والمغفرة للضحايا، والشفاء العاجل للمصابين".

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