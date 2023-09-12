كابينت يقرر مناقشة موضوع الأسرى الفلسطينيين في أكتوبر





ووفق ما ذكر مكتب نتنياهو، فقد شدد المجتمعون على "أهمية توفير الأمن والشعور بالأمن لجميع الإسرائيليين خلال هذه الفترة".





كما تقرر أن يعقد (كابينت) مناقشة أخرى في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لموضوع الأسرى في السجون، وإلى حين هذه المناقشة لن ​​يطرأ أي تغيير.



وقال إنه تم اليوم انعقاد (كابينت) لمناقشة تقييم الوضع قبل الأعياد، ووافق نتنياهو ووزراء الحكومة، على "الاستعدادات العملياتية لجميع الهيئات الأمنية للأعياد".