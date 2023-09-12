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دولي

كابينت يقرر مناقشة موضوع الأسرى الفلسطينيين في أكتوبر

كابينت يقرر مناقشة موضوع الأسرى الفلسطينيين في أكتوبر
اجتماع كابينت في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تفاصيل بشأن الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) اليوم.

وقال إنه تم اليوم انعقاد (كابينت) لمناقشة تقييم الوضع قبل الأعياد، ووافق نتنياهو ووزراء الحكومة، على "الاستعدادات العملياتية لجميع الهيئات الأمنية للأعياد".

ووفق ما ذكر مكتب نتنياهو، فقد شدد المجتمعون على "أهمية توفير الأمن والشعور بالأمن لجميع الإسرائيليين خلال هذه الفترة".

كما تقرر أن يعقد (كابينت) مناقشة أخرى في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لموضوع الأسرى في السجون، وإلى حين هذه المناقشة لن ​​يطرأ أي تغيير.

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