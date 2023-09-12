الأردن: بدء تأثير غبار العاصفة "دانيال" وانخفاض الرؤية لـ 4000 متر

بدأ اليوم الثلاثاء، تأثير غبار العاصفة "دانيال" على الأردن، حيث انخفضت الرؤية لـ 4000 متر.



وتشير آخر صور الأقمار الاصطناعية في الأردن، إلى تأثر أجزاء من البلاد بارتفاع تركيز الغبار في الأجواء وانخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى قرابة 4000 متر في العقبة والعاصمة عمّان، مع توقعات باستمرار تأثيره خلال الساعات المقبلة.



وأوضح موقع (طقس العرب) إلى أن هذه الأجواء المغبرة اندفعت نحو المملكة الثلاثاء قادمة من الأراضي المصرية ناتجة عن الرياح المصاحبة للعاصفة (دانيال)، والتي أثرت ولا زالت تؤثر على الأراضي المصرية.



وأوصى طقس العرب بالانتباه من ارتفاع مُستويات الغبار في الأجواء و من تَبِعات ذلك على مرضى العيون و مرضى الجهاز التنفسي، وبالانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرق وخاصة الخارجية منها، حسب ما نقل موقع (المملكة).



وأكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن التأثير التدريجي لحالة من الغبار بدأت منذ منتصف الليل ما أدى إلى ارتفاع مستويات الغبار فوق سماء خليج العقبة ومحيط المدينة.



وقالت السلطة في بيان الثلاثاء "أنه وبحسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية؛ ستستمر هذه الظروف الجوية حتى يوم الخميس المقبل، حيث ستسود رياح جنوبية مثيرة للغبار الكثيف، قد تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية وارتفاعات مستمرة في نسب الغبار المحمول جوا.



وأضافت "حرصاً على صحة وسلامة المواطنين في العقبة وما حولها، ستقوم أجهزة السلطة بمراقبة ورصد مستويات الغبار من خلال محطات الرصد الثابتة بمدينة العقبة، وإعلام المواطنين بأية إجراءات وقائية لازمة.







وقتل أكثر من 2000 شخص، فيما أُعلن عن فقدان عشرات آلاف آخرين، في إعصار ضرب مدن شرق ليبيا، وعلى رأسها مدينة "درنة".





في السياق، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن العاصفة "دانيال" فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا، ولذلك سيكون تأثيرها مختلفا تماما على مصر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد في مصر، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، حذرت من اضطراب الأحوال الجوية بسبب العاصفة "دانيال".

وأعلنت في منشور عاجل لها عبر (فيسبوك)، عن وصول العاصفة "دانيال" إلى مصر، وذكرت أن القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية تشير إلى تشكل العاصفة "دانيال" على الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.

وذكرت الأرصاد أن العاصفة اتجهت إلى الحدود المصرية، وستؤثر على أقصى غرب البلاد ولكن في هيئة منخفض متعمق يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على شمال الجمهورية حتى شمال الصعيد.

رام الله - دنيا الوطن