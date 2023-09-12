شؤون فلسطينية

مجدلاني: نعمل من أجل حماية الشباب وتعزيز مشاركتهم المدنية

مجدلاني: نعمل من أجل حماية الشباب وتعزيز مشاركتهم المدنية
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج التعاون البلجيكي إلى إيلاء الشباب في مدينة القدس المزيد من الاهتمام على صعيد الحماية وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وتعزيز مشاركتهم وذلك من أجل تعزيز صمودهم في وجه الممارسات الاسرائيلية بحقهم وذويهم في مدينة القدس.

ويأتي الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في مقر الوزارة من أجل استعراض آخر التطورات على صعيد العمل بالبرنامج والذي يهدف إلى تمكين الشباب في فلسطين خضراء اضافة لحماية الشباب والمشاركة المدنية اضافة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي بين فئة الشباب.

وشارك في الاجتماع كل من ممثلة وكالة التنمية البلجيكية كريستيل جاكويت ووكيل الوزارة أ.عاصم خميس ومدير عام التخطيط منال أبو رمضان وأعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج.

وقال الوزير: "يواجه الشباب في فلسطين العديد من التحديات نتيجة الاوضاع السياسية والاقتصادية التي يعيشها مجتمعنا في ظل الاحتلال وانتهاكاته اليومية فكل يوم هناك العديد من شبابنا الذين يقتلون بدم بارد على يد الاحتلال الغاشم اضافة للوضع الاقتصادي الصعب من ارتفاع في معدلات البطالة وخاصة بين حملة الشهادات الجامعية من الشباب."

وأوضح الوزير أن دولة فلسطين وضعت قضايا الشباب على رأس أولوياتها باعتبارها قضايا عبر قطاعية وهي مدمجة بالمرحلة الحالية للتخطيط الحكومي من عام 2024-2029 من أجل تمكينهم.

وأكد على الأهمية البالغة للبرنامج كونه يقدم العديد من خدمات الصحة النفسية والاجتماعية لفئة الشباب الذين يشكلون خمس المجتمع الفلسطيني ويواجهون شعورًا متزايدًا باليأس نتيجة الأوضاع السياسية والفرص المحدودة للمشاركة المدنية لهم في المجتمع خاصة  في ضوء الصراع مع الاحتلال والذي طال أمده وعواقبه بالإضافة إلى تدهور الظروف المعيشية. 

وتابع: "الوزارة ترحب بكل ما يقدمه الشركاء في اطار التحول الاستراتيجي للوزارة نحو التنمية التي تمت ترجمتها من خلال برامج العمل والمشاريع للقضاء على كافة أشكال التهميش وتوفير خدمات وتدابير الحماية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع خاصةً الشباب والنساء والأطفال".

بدورها أعربت ممثلة وكالة التنمية البلجيكية كريستيل جاكويت عن سعادتها بهذا التعاون الذي يساهم في تعزيز المشاركة المدنية وحماية الشباب مؤكدة على مواصلة التعاون لتحقيق أهداف البرنامج الذي يساهم في دعم الشباب الفلسطيني في الحصول على فرص المشاركة وممارسة حقوق الانسان الخاصة بهم اضافة إلى تعزيز الصحة العقلية والنفسية للشباب، وكذلك تناول الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة له بين الشباب وتعزيز معرفة الشباب بحقوقهم الرقمية بما يساهم في تعزيز قدرتهم على حماية أنفسهم .

كما استعرض أعضاء اللجنة وفريق برنامج التعاون البلجيكي أبرز تطورات المشروع وآخر مستجدات العمل المتعلقة به.  





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