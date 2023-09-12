ماذا جاء في اجتماع غرفة تجارة غزة مع وزير الاقتصاد الوطني؟

رام الله - دنيا الوطنبحثت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة اليوم المشاكل والمعيقات التي تواجه الشركات العاملة في منطقة غزة الصناعية المصدرة للأسواق الإسرائيلية، وذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الإدارة م. عائد أبو رمضان، مع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية أحمد الحاج حسن، بمقر وزارة الاقتصاد الوطني برام الله.وأشار أبو رمضان إلى المشاكل والمعيقات التي تواجه الشركات العاملة في منطقة غزة الصناعية المصدرة للأسواق الإسرائيلية، لاسيما مواضيع فواتير المقاصة، إلى جانب استرجاع الضريبة المضافة من قيمة المشتريات التي تقوم بها الشركة، والتي تزيد من الأعباء التي تواجهها الشركات المصدرة في المحافظاتالجنوبية.وطالب أبو رمضان بضرورة التدخل العاجل وإزالة كافة العقبات التي تواجهها الشركات المصدرة في قطاع غزة والتعامل معها أسوةً بالشركات العاملة في المحافظات الشمالية، إلى جانب معالجة كافة الإشكاليات التي تواجه الشركات والمستثمرون بالمنطقة الصناعية بغزة، وإزالة كافة المعيقات أمام تنفيذ مشروعبرنامج حوافز المنطقة الصناعية والممول من الاتحاد الأوروبي.وتم خلال الاجتماع التوافق على عقد اجتماع خلال الفترة القريبة المقبلة لمتابعة معالجة كافة العقبات والاشكاليات التي يواجهها المستثمرون والشركات المصدرة في قطاع غزة.