الرئيس المصري يعلن الحداد ويوجه بتقديم دعم فوري للمغرب وليبيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الحداد لمدة ثلاثة أيام، تضامناً مع ضحايا الكارثتين الإنسانيتين، الزلزال في المغرب، والإعصار في ليبيا.وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية".كما وجّه السيسي القوات المسلحة بتقديم "الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء في ليبيا والمغرب"، مقدماً خالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا.وفي وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، ضرب زلزال مدمر المغرب، بلغت شدته سبع درجات، هو الأقوى منذ قرن، أدى إلى مقتل أكثر من 2800 شخص وإصابة ما لا يقل عن 3000 آخرين، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين.وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفاً من الهزات الارتداديةوفي ليبيا، ضرب إعصار "دانيال" عدة مدن شرق البلاد، على رأسها مدينة "درنة"، يوم الأحد الماضي، مخلفاً أكثر من 2800 قتيل والآلاف في عداد المفقودين، إضافة لعشرات آلاف المشردين، قبل أن يتجه الإعصار نحو الأراضي المصرية.وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، في تصريحات صحفية، إن "ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص فقدوا في شرق ليبيا بسبب الفيضانات التي تسببت فيها إعصار دانيال"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.من جهته، قال هشام شكيوات، وزير الطيران المدني في الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان وعضو لجنة الطوارئ، الثلاثاء، إن "ربع مدينة درنة قد اختفى، بعد إعصار دانيال، الذي تسبب في خسائر كارثية".وذكر شكيوات، في تصريحات صحفية، إنه لا توجد حصيلة إجمالية للقتلى في درنة، مضيفاً: "تم انتشال أكثر من ألف جثة في مدينة درنة بعد السيول.. الأمر كارثي للغاية".وتابع: "عدد القتلى كبير وكبير جداً، والجثث في كل مكان"، مردفاً: "لا أبالغ عندما أقول إن 25% من المدينة قد اختفى، والعديد من المباني انهارت".