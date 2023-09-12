شؤون فلسطينية

شاهد: مناورات "الركن الشديد 4" في صور

شاهد: مناورات "الركن الشديد 4" في صور
جانب من مناورات الركن الشديد 4 لفصائل المقاومة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة، صوراً من مناورة "الركن الشديد 4"، والتي أجرتها اليوم الثلاثاء في القطاع.

وتأتي هذه المناورة بمناسبة الذكرى الـ18 لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، مناورات "الركن الشديد 4"،  بمشاركة فصائل المقاومة الفلسطينية، وبدأت باطلاق رشقة صاروخية تجاه البحر.

وكانت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، بغزة، أجرت أول أمس الأحد، جولة استطلاع وتفقد التي أجرتها لمواقع المقاومة العسكرية ونقاط الرصد المحاذية للسياج الفاصل بين قطاع غزة وأراضي عام 48.














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شاهد: مناورات &quot;الركن الشديد 4&quot; في صور

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