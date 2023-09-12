شاهد: مناورات "الركن الشديد 4" في صور

وتأتي هذه المناورة بمناسبة الذكرى الـ18 لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، مناورات "الركن الشديد 4"، بمشاركة فصائل المقاومة الفلسطينية، وبدأت باطلاق رشقة صاروخية تجاه البحر.



