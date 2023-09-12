شؤون فلسطينية

دار الإفتاء الفلسطينية تعقد اجتماعاً لمفتي المحافظات الشمالية

دار الإفتاء الفلسطينية تعقد اجتماعاً لمفتي المحافظات الشمالية
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
عقدت دار الإفتاء الفلسطينية اجتماعا لمفتي المحافظات الشمالية ترأسه بالنيابة عن الشيخ محمد حسين – المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ إبراهيم عوض الله- نائب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية / مفتي محافظة رام الله والبيرة– وقدم فضيلته والمفتون في بداية الاجتماع مواساتهم إلى ضحايا الزلزال في المملكة المغربية والإعصار في ليبيا، سائلين الله سبحانه أن يتقبلهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وأن يلهم أهلهم والشعبين المغربي والليبي الصبر والسلوان.

ومن جانب آخر، ناقش فضيلته والمفتون جوانب من آلية عمل الدار والنهوض بها، مؤكداً على أن عمل دار الإفتاء يقوم على الوسطية، وأنها استطاعت تحقيق إنجازات رغم الأوضاع المالية الصعبة.

وأشاد بأصحاب الفضيلة المفتين والموظفين الذين لا يتأخرون عن تقديم خدماتهم للمواطنين، وتسهيل أي عقبات تعترض عملهم، وكرم الشيخ محمد مسودة- مفتي محافظة الخليل -الذي أحيل إلى التقاعد، وكذلك الموظف خالد حمو، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في حياتهما، مشيداً بالخدمات التي قدماها طوال فترة خدمتهما في دار الإفتاء الفلسطينية.

وشكر بدوره فضيلة الشيخ محمد مسودة – مفتي محافظة الخليل السابق- دار الإفتاء على هذه اللفتة الكريمة، متمنياً لدار الإفتاء دوام التقدم والازدهار، وكذلك عبر المتقاعد خالد حمو عن اعتزازه بدار الإفتاء وعن عزمه مواصلة التعاون معها في كل مجال ممكن.


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