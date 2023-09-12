شؤون فلسطينية

هيئة حقوقية تدعو لتجنيب القطاع الصحي المناكفات النقابية وتأمين الحقوق الصحية للمواطنين

هيئة حقوقية تدعو لتجنيب القطاع الصحي المناكفات النقابية وتأمين الحقوق الصحية للمواطنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إنها تتابع بقلق بالغ الخطوات التصعيدية التي أعلنت نقابة الأطباء عزمها البدء بتنفيذها اليوم 12 أيلول/سبتمبر الجاري وفق بيان أصدرته يوم أمس، بما فيها "عدم توجه جميع الأطباء بما فيهم المدراء إلى أماكن عملهم في جميع مرافق وزارة الصحة ومستشفياتها، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها". 

وأكدت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا الأمر في حال تنفيذه سيؤدي إلى وقف العمل بالرعاية الصحة الأولية الحكومية التي يستفيد منها مئات الاف المواطنين، وما يمكن أن تؤدي له من انتهاكات تمس حق المواطن في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، وإعادة جدولة إجراء العمليات الجراحية للمرضى المتأخرة أصلاً ما يزيد من معاناتهم وقد يفاقم وضعهم الصحي.

ومع تأكيد الهيئة على أن الحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي وتنظيم الإضرابات والتعبير عن الرأي وغيرها من الخطوات الاحتجاجية السلمية هي من الحقوق الأساسية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، إلا أن هذه الحقوق يجب أن تُمارس مع الأخذ بالاعتبار عدداً من الحقوق الأخرى الأساسية، لا سيما حق المواطنين في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وحقهم في الحياة. وهذا ما أكدت عليه منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية بأن ممارسة الحق في الاضراب في القطاعات الصحية يجب ان لا يؤثر على الفئات التي تحتاج رعاية صحية طارئة و/أو لا يمكن تأجيلها، او ان يؤدي الى المساس بصحة وسلامة المواطنين.

وترى الهيئة أن الخلاف النقابي ما بين نقابة الأطباء من جهة، والحكومة ونقابة المهن الصحية المساندة من جهة ثانية، يجب أن يتم حله من خلال الحوار ولجان تحقيق ووساطة، او من خلال تقديم الشكاوى الى جهات الاختصاص.

وتطالب الهيئة المستقلة بضرورة فتح حوار سريع جدي وحقيقي لحل هذا الخلاف النقابي بما يحافظ على حقوق المواطن الصحية وكرامتهم، وبما يكفل أيضاً ضمان التقدير والاحترام اللازمين لمنتسبي نقابة الأطباء كافة.

كما طالبت بضرورة الإسراع في استكمال وضع الإجراءات التنفيذية للقرار بقانون رقم 31/2018، بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية، بما فيها الأنظمة واللوائح الخاصة والبروتكولات الطبية، وتشكيل اللجان وانشاء الصناديق التي نص عليها القانون.

وعبرت الهيئة عن استعدادها رعاية وتسهيل حوار بناء بين الفرقاء من أجل الخروج بصيغة متوازنة لحل الخلاف المتسبب في هذا الإضراب، وما يحفظ الحقوق الصحية والنقابية.

أخبار ذات صلة

شاهد: مناورات &quot;الركن الشديد 4&quot; في صور

شاهد: مناورات "الركن الشديد 4" في صور

محمد الضيف: اندحار الاحتلال من غزة يؤسس لاندحاره عن الضفة

محمد الضيف: اندحار الاحتلال من غزة يؤسس لاندحاره عن الضفة

دار الإفتاء الفلسطينية تعقد اجتماعاً لمفتي المحافظات الشمالية

دار الإفتاء الفلسطينية تعقد اجتماعاً لمفتي المحافظات الشمالية

هيئة حقوقية تدعو لتجنيب القطاع الصحي المناكفات النقابية وتأمين الحقوق الصحية للمواطنين

هيئة حقوقية تدعو لتجنيب القطاع الصحي المناكفات النقابية وتأمين الحقوق الصحية للمواطنين

فيديو: مهنة صناعة وصيانة قوارب الصيد تُحارب من أجل البقاء في غزة

فيديو: مهنة صناعة وصيانة قوارب الصيد تُحارب من أجل البقاء في غزة

لبنان: هدوء حذر يسود مخيم عين الحلوة

لبنان: هدوء حذر يسود مخيم عين الحلوة

المفتي العام يُحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

المفتي العام يُحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

الغرفة التجارية بغزة تعزى الحكومة والشعب الليبي بضحايا الفيضانات

الغرفة التجارية بغزة تعزى الحكومة والشعب الليبي بضحايا الفيضانات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دار الإفتاء الفلسطينية تعقد اجتماعاً لمفتي المحافظات الشمالية

دار الإفتاء الفلسطينية تعقد اجتماعاً لمفتي المحافظات الشمالية

لبنان: هدوء حذر يسود مخيم عين الحلوة

لبنان: هدوء حذر يسود مخيم عين الحلوة

الغرفة التجارية بغزة تعزى الحكومة والشعب الليبي بضحايا الفيضانات

الغرفة التجارية بغزة تعزى الحكومة والشعب الليبي بضحايا الفيضانات

رام الله: المواصفات والمقاييس تُحذر من حملات تشويه بالمنتج الوطني

رام الله: المواصفات والمقاييس تُحذر من حملات تشويه بالمنتج الوطني

شاهد: مستوطنون يستولون على منزل بالبلدة القديمة في القدس

شاهد: مستوطنون يستولون على منزل بالبلدة القديمة في القدس

حماس تصدر بياناً في الذكرى الـ 18 للانسحاب الإسرائيلي من القطاع

حماس تصدر بياناً في الذكرى الـ 18 للانسحاب الإسرائيلي من القطاع

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الثلاثاء

منوعات

الفنانة شيرين تكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

الفنانة شيرين تكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

نجوم الفن يتضامنون مع ضحايا إعصال دانيال في ليبيا: كابوس مرعب

نجوم الفن يتضامنون مع ضحايا إعصال دانيال في ليبيا: كابوس مرعب

ساعة عمرو دياب في حفله الاخير تثير جدلاً واسعاً.. كم يبلغ سعرها؟

ساعة عمرو دياب في حفله الاخير تثير جدلاً واسعاً.. كم يبلغ سعرها؟

نجل نوال الزغبي يلفت الأنظار بوسامته.. هل يشبهها؟

نجل نوال الزغبي يلفت الأنظار بوسامته.. هل يشبهها؟

عرض غرفة نوم نجمة شهيرة في مزاد علني وفنان مصري يشتريها

عرض غرفة نوم نجمة شهيرة في مزاد علني وفنان مصري يشتريها

من داخل الطيارة.. ياسمين صبري تُبهر المتابعين بإطلالة جذابة وأنوثة ملفتة

من داخل الطيارة.. ياسمين صبري تُبهر المتابعين بإطلالة جذابة وأنوثة ملفتة

صور: رانيا يوسف تتصدّر السوشيال ميديا بإطلالتها من داخل مطعم لبناني

صور: رانيا يوسف تتصدّر السوشيال ميديا بإطلالتها من داخل مطعم لبناني

سارة سلامة بصور جريئة من داخل جيم الرياضة والجمهور يغازلها

سارة سلامة بصور جريئة من داخل جيم الرياضة والجمهور يغازلها

بجائزة لا تخطر على البال.. أحمد فهمي يعلن عن مسابقة لجمهور&quot;سفاح الجيزة&quot;

بجائزة لا تخطر على البال.. أحمد فهمي يعلن عن مسابقة لجمهور"سفاح الجيزة"

متجاهلاً حديث طليقته.. حسن شاكوش يظهر من داخل الطائرة متوجهاً نحو دبي

متجاهلاً حديث طليقته.. حسن شاكوش يظهر من داخل الطائرة متوجهاً نحو دبي

عربي

جيش الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب عبوات &quot;احترافية&quot; عند حدود الأردن

جيش الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب عبوات "احترافية" عند حدود الأردن

الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة

الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة

حزب الله يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في عين الحلوة

حزب الله يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في عين الحلوة

السعودية والهند توقعان أكثر من 50 اتفاقية

السعودية والهند توقعان أكثر من 50 اتفاقية