فيديو: مهنة صناعة وصيانة قوارب الصيد تُحارب من أجل البقاء في غزة



ويواجه هؤلاء الفنيين والحرفيين تحديات كبيرة، أبرزها الحصار الإسرائيلي الذي يمنع إدخال المواد اللازمة لصيانة وصناعة القوارب.



وتعتبر حِرفة صناعة وإصلاح مراكب الصيد في غزة، من بين المهن التقليدية التي تواجه اليوم خطر الانقراض، على الرغم من أهميتها في دعم قطاع الصيد والاقتصاد المحلي، حيث أن عدد العاملين الحرفيين في هذا المجال قد انخفض بشكل كبير.



ويقول فني صناعة وتصليح مراكب الصيد، محمد جربوع، إنه يعمل في تصليح المراكب الصغيرة منذ عشرات السنين، بعد أن ورث هذه المهنة من والده، وأجداده.



وأضاف جربوع في لقاء مع وكالة (APA)، أن الخشب ومادة "الفايبر جلاس" من أهم المواد المستخدمة في إنشاء وتصليح مراكب الصيد.



و"الفايبر جلاس" هي مادة مصنوعة من ألياف زجاجية رفيعة جداً، ويطلق عليها (الزجاج الليفي) وتمتاز بقوتها وخفة وزنها، وهي مضادة للاحتراق والتمدد والصدأ.



وبيّن جربوع أن مهنة صيانة القوارب ساعدت مئات الصيادين على استئناف عملهم بعد تعطّل مراكبهم الخاصة، منوهاً إلى ارتفاع تكلفة شراء قارب صيد جديد.



وتابع أن العاملين في مهنة التصليح، عددهم قليل، لكونها من المهن القديمة التي أوشكت على الاندثار، وتحتاج إلى وقت وجهد بالتزامن مع ارتفاع المواد المستخدمة في الإصلاح.



وذكر أن الصيادين ينتظرون الدعم من المؤسسات الحكومية والأهلية لإصلاح مراكبهم، بسبب ارتفاع أسعار المواد المستخدمة في صيانة المراكب وتحديداً مادة "الفايبر جلاس".



واستدرك جربوع أن صندوق "الفايبر جلاس" الذي يزن 18 كيلوجرام، كان يُباع بـ 220 شيكلا، أما اليوم تجاوز سعره 700 شيكل.



وفي الوقت الحالي، يعمل جربوع في صناعة قارب تجريبي للصيد، ليتم فحصه بعد ذلك من وزارة النقل والمواصلات، لإعطاء الموافقة على استخدامه.



ولاحقا، سيتم صناعة العديد من المراكب المحلية على ذات النمط.

ولفت جربوع إلى أهمية الحفاظ على مهنة صناعة قوارب الصيد المحلية، خاصة أنها أوشكت على الاندثار، وأصبح الأغلبية يفضلون استيرادها من الخارج بعد أن أصبح توفرها في القطاع شحيحاً.



ولفت إلى أنه يركز في عمله على صناعة مراكب الصيد، وليس "السياحة" لضعف الاقبال على الأخيرة، ويعود ذلك لسوء الأوضاع الاقتصادية في القطاع.



وتختلف أسعار القوارب محلية الصنع، باختلاف حجمها، وتتراوح أسعارها ما بين 13 إلى 22 ألف شيكل.



ويقول جربوع إن الأسعار "مناسبة"، مقارنة بسعر وجودة المراكب المستوردة.



وتعد مسألة وجود المواد الخام المستخدمة في صناعة القوارب في غزة، مشكلة كبيرة بالنسبة لجربوع، حيث أنها مرتبطة بالحصار الإسرائيلي، وتتشدد سلطات الاحتلال في إدخالها.



وقال في هذا الصدد "لا يوجد ضمان فيما يخص استمرارية المواد الخام الأساسية في صناعة القوارب، بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة".



وأضاف "الاحتلال منع إدخال مادة الفايبر جلاس لمدة زادت عن العشر سنوات سابقاً".





من جهته قال الصياد عبد القادر أبو سلمية لوكالة (APA)، إن مهنة صيانة المراكب "أتاحت لي الفرصة لاستئناف عملي، بعد تعطل مركبي الخاص الذي أخرُج فيه لصيد الأسماك".



وذكر أبو سلمية أن الصياد الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض للانتهاكات المتكررة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي وذلك من خلال إطلاق النار مباشرة على قوارب الصيد بهدف إلحاق الأضرار المادية.



وتابع "تتعدد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصياد الفلسطيني، سواء بالاعتقال أو المضايقة، أو الإعدام المباشر من خلال إطلاق النار على الصيادين".



وأضاف أبو سلمية أنه بالرغم من ذلك، فإن مهنة الصيد مستمرة في قطاع غزة، كمصدر رزق لمئات العائلات.



وأشاد بأهمية استمرار مهنة صيانة وإنشاء قوارب الصيد، حتى تساعد الصيادين على الاستمرار في عملهم، بالرغم من كثرة التحديات المحيطة.



























رام الله - دنيا الوطنتحت أشعة الشمس الحارقة داخل ميناء غزة، يتلاشى صمت البحر تحت صدى أصوات مطارق العاملين في صيانة وترميم مراكب الصيد، والتي ستعود قريباً إلى مياه البحر لتكون رفيقة صيادي غزة.