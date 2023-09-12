لبنان: هدوء حذر يسود مخيم عين الحلوة

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الثلاثاء، أن هدوءً حذراً يسود مخيم عين الحلوة، بعد سلسلة من الخروقات قامت بها المجموعات التكفيرية داخل المخيم، لوقف إطلاق النار.وأضافت بأن "المجموعات التكفيرية" ألقت خلال الليل عددا من العبوات الناسفة وأطلقت النار على مواقع قوات الأمن الوطني الفلسطيني، وحركة التحرير الوطني فتح، بهدف نسف وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه أمس، خلال اجتماع عُقد بين المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء إلياس البيسري، وممثلي الفصائل الفلسطينية في لبنان.وعقد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، أشرف دبور لقاءً مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، بحضور أمين سر فتح، وفصائل منظمة التحرير فتحي أبو العردات، جرت خلاله متابعة التطورات في مخيم عين الحلوة.كما وصل إلى بيروت مساء أمس عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح المشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، لمتابعة التطورات في مخيم عين الحلوة.