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بعد أن ضرب ليبيا بقسوة.. هل ستتأثر مصر بإعصار "دانيال"؟

بعد أن ضرب ليبيا بقسوة.. هل ستتأثر مصر بإعصار "دانيال"؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن العاصفة "دانيال" فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا، ولذلك سيكون تأثيرها مختلفا تماما على مصر.

وقتل أكثر من 2000 شخص، فيما أُعلن عن فقدان عشرات آلاف آخرين، في إعصار ضرب مدن شرق ليبيا، وعلى رأسها مدينة "درنة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد في مصر، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، حذرت من اضطراب الأحوال الجوية بسبب العاصفة "دانيال".

وأعلنت في منشور عاجل لها عبر (فيسبوك)، عن وصول  العاصفة "دانيال" إلى مصر، وذكرت أن القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية تشير إلى تشكل العاصفة "دانيال" على الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.

وذكرت الأرصاد أن العاصفة اتجهت إلى الحدود المصرية، وستؤثر على أقصى غرب البلاد ولكن في هيئة منخفض متعمق يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على شمال الجمهورية حتى شمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار، اليوم الثلاثاء، على مناطق السلوم ومطروح، وسيوة، وتمتد ليلًا إلى الإسكندرية، كما تتأثر البلاد بنشاط رياح مثير للرمال على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ثم تبدأ السحب بدخول البلاد يصاحبها سقوط أمطار قد تكون غزيرة ورعدية على أقصي غرب البلاد.

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