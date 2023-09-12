المفتي العام يُحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

رام الله - دنيا الوطنحذر الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، من تداول نسخة من القرآن الكريم من الحجم الكبير، صادرة عن دار التراث العربي للطباعة والنشر في القاهرة لوجود خطأ في ترتيب الصفحات من ص 432 الى ص 449 التي تشمل من سورة الفتح إلى الرحمن.وناشد الشيخ حسين، المكتبات والمطابع والأشخاص الذين لديهم مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.