الغرفة التجارية بغزة تعزى الحكومة والشعب الليبي بضحايا الفيضانات

تقدم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة م. عائد أبو رمضان بأحر التعازي والمواساة للحكومة الليبية والشعب الليبي الشقيق بضحايا الفيضانات والعواصف، التي اجتاحت شرق ليبيا يوم أمس، وخلفت خسائر بشرية ومادية

كبيرة.



وأعرب أبو رمضان عن تضامن الغرفة التجارية بغزة وأعضاء مجلس إدارتها وهيئتها العامة مع الأخوة الأشقاء الليبيين، وتعازيها القلبية والمواساة الأخوية للعائلات الثكلى، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وعلى المفقودين بالنجاة والسلامة، وأن يوفق القيادة الليبية وطواقم الأمن والإنقاذ والإغاثة الليبية الباسلة، بتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية الأليمة.



رام الله - دنيا الوطن