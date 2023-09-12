فيديو.. وحدة الضفادع البشرية تشارك في مناورة "الركن الشديد 4"
شاركت وحدة الضفادع البشرية التابعة للمقاومة، صباح اليوم، في مناورة "الركن الشديد 4" التي تجريها الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة.
وتداولت وسائل إعلام محلية، مقاطع فيديو لوحدة الضفادع البشرية، وهي تشارك في مناورة فصائل المقاومة.
وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، مناورات "الركن الشديد 4"، في قطاع غزة، بمشاركة فصائل المقاومة الفلسطينية، وبدأت باطلاق رشقة صاروخية تجاه البحر.
وأجرت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، بغزة، أول أمس الأحد، جولة استطلاع وتفقد التي أجرتها لمواقع المقاومة العسكرية ونقاط الرصد المحاذية للسياج الفاصل بين قطاع غزة وأراضي عام 48.
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