فيديو.. وحدة الضفادع البشرية تشارك في مناورة "الركن الشديد 4"

وتداولت وسائل إعلام محلية، مقاطع فيديو لوحدة الضفادع البشرية، وهي تشارك في مناورة فصائل المقاومة.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، مناورات "الركن الشديد 4"، في قطاع غزة، بمشاركة فصائل المقاومة الفلسطينية، وبدأت باطلاق رشقة صاروخية تجاه البحر.



