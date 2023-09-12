شؤون فلسطينية

تسع وفيات من الجالية الفلسطينية وعدد من المفقودين جراء إعصار دانيال في ليبيا

تسع وفيات من الجالية الفلسطينية وعدد من المفقودين جراء إعصار دانيال في ليبيا
جانب من فيضانات ليبيا جراء إعصار دانيال
رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير د. أحمد الديك، أن قنصلية دولة فلسطين العامة في بنغازي، وجراء إعصار "دانيال" أفادت بوفاة عائلة فلسطينية هم محمود الطواب وزوجته وأولاده تتكون من ثمانية أفراد في منطقة درنة شرق ليبيا جراء السيول الجارفة.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات من أبناء شعبنا جراء إعصار "دانيال" إلى تسع، وارتفاع عدد المفقودين إلى ثلاثة.

وقالت الخارجية، إنها الوزارة قضية 62 مواطناً فلسطينياً تحاصرهم المياه في إحدى القرى القريبة من مدينة درنة وتقوم القنصلية العامة لدولة فلسطين في بنغازي بالاتصال مع الهلال الأحمر الليبي وتأمين وصولهم إلى مناطق آمنة، وقامت القنصلية أيضاً بتأمين عدد من الأغطية وبعض الاحتياجات اللازمة لهم.

وأكد السفير الديك في تصريح نقلته وزارة الخارجية وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأوضاع في المنطقة المنكوبة شرق ليبيا صعبة للغاية.

تتقدم الوزارة بتعازيها الحارة لذوي الشهداء وتتمنى السلامة للمفقودين.

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