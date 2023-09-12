الخارجية ترد على تحذيرات مسؤول إسرائيلي بشأن التوجه للمحاكم الدولية

ردت وزارة الخارجية الخارجية ترد على تحذيرات مسؤول إسرائيلي، بشأن توجه الفلسطينيين للمحاكم الدولية.





وحذر مستشار الأمن القومي في إسرائيل، تساحي هنغبي، في تصريحات له أمس الاثنين، من أن إسرائيل ستقطع علاقاتها السياسية والامنية مع الفلسطينيين، اذا توجهوا الى القضاء الدولي ضد جنود الجيش، وفق زعمه.









وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن هذه اللغة "تعبر عن العنجهية والغطرسة التي تهيمن على عقلية قادة الاحتلال، وتعكس عمق التمرد الإسرائيلي على القانون الدولي وعدم الاعتراف بآليات العمل الدولية الشرعية والقانونية في ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق شعبنا".





وأضافت: "وكان الأجدر بهنغبي الاعتراف بوجود الاحتلال والعمل من أجل إنهائه، والاعتراف بحقيقة جرائمه ضد شعبنا واتخاذ قرار بوقفها فورا إذا كان يخشى من الملاحقات من قبل المحاكم الدولية".



وتدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها استيلاء المستوطنين على منزل في البلدة القديمة بالقدس، اقتحاماتهم المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك ومحاولة تغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم، هذا بالإضافة لإخطار قوات الاحتلال بوقف البناء في منزل ويستولي على مضخة وخلاط باطون جنوب بيت لحم، وغيرها من الانتهاكات التي تعكس إمعان الإسرائيلي الرسمي في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وتعميق عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.









رام الله - دنيا الوطنوترى الوزارة أنه في الوقت الذي تصعد به سلطات وميليشيات المستوطنين من سيطرتها ومصادراتها لأراضي المواطنين الفلسطينيين طل علينا ما يسمى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي بالأمس بجملة من التحذيرات إزاء التوجه الفلسطيني للمحاكم الدولية، في لغة لا تمت للدبلوماسية بصلة.