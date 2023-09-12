لقاء مرتقب بين بوتين والزعيم الكوري الشمالي اليوم

وكان بيسكوف أكد أن رحلة زعيم كوريا الشمالية لروسيا واجتماعه مع بوتين هما ضمن زيارة شاملة يقوم بها كيم للبلاد.





وقال بيسكوف: "ستعقد محادثات بين الوفدين. وبعدها إذا اقتضت الحاجة سيواصل الزعيمان تواصلهما بشكل ثنائي بمفردهما". كما لفت إلى أن الموضوع الرئيسي للمحادثات سيكون العلاقات الثنائية، مضيفاً: "سنستمر في توطيد أواصر صداقتنا".



