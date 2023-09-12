لقاء مرتقب بين بوتين والزعيم الكوري الشمالي اليوم
من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون.
ووصل الزعيم الكوري الشمالي، إلى روسيا، بواسطة قطار عبر إلى منطقة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي آتيا من كوريا الشمالية، وفق ما قالت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية.
وظهرت لقطات مصورة تظهر قطارا بعربات خضراء داكنة تجره قاطرة تابعة للسكك الحديدية الروسية.
ومن المتوقع أن يصل كيم، مقطع فيديو لقطار بعربات باللونين الأخضر الداكن والرمادي يتقدم للأمام، قائلة إنه القطار الذي يقل الزعيم الكوري الشمالي.
وتزامنا، قال بيان لوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، "تعتقد وزارة الدفاع الوطني أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون دخل روسيا في وقت مبكر هذا الصباح مستخدما قطارا خاصا"، وذلك في أعقاب تأكيد وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية والكرملين لأولى رحلات كيم خارج البلاد منذ أربع سنوات، وفق ما نقل موقع (العربية).
وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال لوكالات أنباء روسية، الثلاثاء، إن روسيا وكوريا الشمالية غير مهتمتين بالتصريحات الصادرة الولايات المتحدة، وذلك تعليقا على تحذيرات من واشنطن بشأن بيع بيونغ يونغ أسلحة لروسيا.
وكان بيسكوف أكد أن رحلة زعيم كوريا الشمالية لروسيا واجتماعه مع بوتين هما ضمن زيارة شاملة يقوم بها كيم للبلاد.
وقال بيسكوف: "ستعقد محادثات بين الوفدين. وبعدها إذا اقتضت الحاجة سيواصل الزعيمان تواصلهما بشكل ثنائي بمفردهما". كما لفت إلى أن الموضوع الرئيسي للمحادثات سيكون العلاقات الثنائية، مضيفاً: "سنستمر في توطيد أواصر صداقتنا".
ونقلت وكالات أنباء روسية عن أندريه رودنكو نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن محادثات بوتين والزعيم الكوري الشمالي، قد تبحثان إرسال موسكو مساعدات إنسانية إلى بيونغ يونغ.
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