الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة



وأفاد نادي الأسير بأن قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت تقي بسام أبو عبيد، وحسن السعدي، وشراع الهنداوي، من مدينة جنين، وذلك أثناء مرورهم بمركبتهم عبر حاجز عسكري نصبته قرب مفترق بزاريا، على طريق نابلس- جنين.



ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد كاظم أبو عجمية من مخيم الدهيشة، كما اعتقلت الشابين كريم زواهرة ومحمد أبو فريحة من مدينة بيت لحم. ومن بلدة تقوع، اعتقلت ستة شبان هم: فاد البدن، وعكرمة العمور، وحسين العمور، وقسام العمور، ومحمد العمور، ومحمود العمور.



ومن مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود أبو ذياب، ومصطفى عودة، ونجله أحمد، بعد اقتحام عدة منازل بالمنطقة الجنوبية من المدينة.



واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة منفذ عملية حوارة، أسامة بني فضل، في بلدة عقربا جنوب نابلس، وفتشته وعاثت فيه خراباً، علماً أن هذا الاقتحام هو الخامس منذ تنفيذه العملية.



وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال داهمت منازل والد وشقيقي الشاب أسامة عيسى بني فضل الذي يطارده الاحتلال بتهمة تنفيذ عملية حوارة التي وقعت قبل ثلاثة أسابيع وأسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين.



وقال شقيقه محمد بني فضل إن قوات الاحتلال داهمت البناية السكنية التي يقطنون بها، واحتجزت جميع أفراد العائلة في شقة واحدة، ونفذت عمليات تفتيش دقيقة داخل البناية وفي محيطها، وخربت محتوياتها بحجة البحث عن شقيقه.



وداهمت قوات الاحتلال بلدة كرمة جنوب الخليل واعتقلت أربعة مواطنين، بينهم والد المصاب والمتهم بتنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة (حجاي)، أكرم جبريل أبو شيخة، وكلا من وائل عثمان العواودة وصلاح محمود العواودة وعدي فيصل العواودة.



إلى ذلك، اندلعت مواجهات على مدخل مخيم العروب، شمال الخليل، الليلة، حيث أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانياً.







رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، طالت 21 مواطناً.