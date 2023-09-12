جيش الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب عبوات "احترافية" عند حدود الأردن















وتساءل يهوشع: "كم من هذه المحاولات لم يتم إحباطه ووصل إلى وجهته؟ نحن بحاجة إلى إغلاق الحدود بسرعة"، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب عبوات ناسفة "احترافية" عند الحدود الأردنية.وقال المتحدث باسم الجيش، إنه "في إطار النشاط المستمر لإحباط تهريب الأسلحة عثرت قوات من الجيش في الأغوار، يوم أمس، بالتعاون مع الشرطة على حقيبة تحتوي على ست عبوات احترافية، وتم تحويل القضية للتحقيق"، وفق زعمه.من جانبه، قال الصحفي يوسي يهوشع في صحيفة (يديعوت أحرنوت): "مرة أخرى تم إحباط تهريب عبوات من الحدود الأردنية، كانت في طريقها إلى الضفة".