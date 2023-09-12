دولي

جلسة وُصفت بـ "التاريخية".. المحكمة العليا في إسرائيل تنظر اليوم بالتماسات "حجة المعقولية"

جلسة وُصفت بـ "التاريخية".. المحكمة العليا في إسرائيل تنظر اليوم بالتماسات "حجة المعقولية"
قضاة المحكمة العليا في إسرائيل - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تنظر المحكمة العليا في إسرائيل اليوم بكامل هيئتها الموسعة وغير المسبوقة التي تضم 15 قاضياً، في الالتماسات التي رفعت إليها بطلب إلغاء قانون أساس تقليص "حجة المعقولية".

وتبدأ الجلسة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم لتستمر نحو ست ساعات ونصف، فيما يستمع القضاة أولا لموقف ممثل عن (كنيست)، يليه آخران يمثل أحدهما الحكومة والآخر المستشارة القانونية للحكومة.

وتخصص لكل منهما ساعة لسرد مرافعته ثم تستمع المحكمة لمواقف الملتمسين، وستنقل وقائع الجلسة في بثٍ حي عبر الموقع الالكتروني التابع للسلطة القضائية في إسرائيل.

ويتوقع أن تصدِر المحكمة قرارها في الالتماسات في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ورفضت رئيسة المحكمة العليا، القاضية استير حايوت، مساء أمس طلباً رابعا لتتنحى عن النظر في هذه الالتماسات.

وكان آلاف الأشخاص في المظاهرة التي نظمت قبالة مقر المحكمة العليا في القدس، شاركوا مساء أمس ضد خطة التغييرات القضائية.

وقام بعض المتظاهرين بإغلاق شارع "مناحيم بيغن" أمام حركة السير، قبل أن تعيد الشرطة فتحه بعد وقت قصير.

وحسب (مكان) فإن عدداً من المحتجين أوقدوا الشعل أثناء المظاهرة، كما نظموا مسيرة باتجاه منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي غضون ذلك استمرت المساعي في ديوان الرئيس الإسرائيلي، الهادفة الى التوصل الى تسويةٍ تحول دون وقوع ازمة دستورية.

وقالت مصادر شاركت في هذه الجهود، إنه لم يتم بعد تحقيق اختراق في الاتصالات التي جرت في ديوان رئاسة الدولة معربة عن تشاؤمها.

ويصر الائتلاف الحكومي، لا سيما رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على تغيير طريقة اختيار القضاة للمحكمة العليا.

وجاء أن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هيرتسوغ لا يعتبر انطلاق الجلسة التي تعقدها المحكمة العليا موعدا نهائيا للتوصل الى تسوية، بل يؤكد وجوب استمرار الاتصالات.

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