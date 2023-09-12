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شاهد: آلاف القتلى والجرحى.. أرقام وأنباء صادمة جراء إعصار "دانيال" في ليبيا

شاهد: آلاف القتلى والجرحى.. أرقام وأنباء صادمة جراء إعصار "دانيال" في ليبيا
دمار واسع في ليبيا جراء العاصفة دانيال
رام الله - دنيا الوطن
كشفت السلطات الليبية اليوم الثلاثاء، عن أرقام وفيات صادمة جراء ضحايا عاصفة "دانيال" الذي ضرب مدن الشرق في البلاد.

وخلّفت العاصفة "دانيال" التي ضربت شمال شرقي ليبيا، أكثر من 2800 قتيل والآلاف في عداد المفقودين، إضافة لعشرات آلاف المشردين، قبل أن تتجه العاصفة نحو الأراضي المصرية.

وقال أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إن "أحياء كاملة في مدينة درنة تضم آلاف الموطنين اختفت داخل البحر"، لافتاً إلى أن الحكومة أعلنت المدينة منطقة منكوبة وفرضت حظر التجول وحالة الطوارئ في شرق ليبيا، لمدة يومين، بسبب الإعصار والسيول التي تجتاح المنطقة.

وغمرت السيول المفاجئة مناطق بأسرها، حتى باتت درنة منطقة منكوبة وهي مدينة يقطنها نحو 200 ألف نسمة وتقع على وادي يحملها اسمها.

وجرفت مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات سكان مدن البيضاء وسوسة والمرج، وطبرق وكل مدن وقرى الجبل الأخضر والساحل الشرقي، وصولًا إلى بنغازي.

فيما بلغت كمية التساقطات المطرية المسجلة 400 مليمتر في مناطق الجبل الأخضر وهي كمية لم تسجلها المنطقة منذ أكثر من أربعة عقود، بحسب (سكاي نيوز) عربية.

وجراء الكارثة الطبيعية، اتخذت حكومة الوحدة الوطنية في لبيبا، خلال اجتماع طارئ، جملة إجراءات من بينها، إعلان الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام ودعت إلى ضرورة التغاضي عن الخلافات السياسية ووجهت بتحويل أموال لكافة البلديات المتضررة من السيول شرق البلاد.

يشار إلى أن العاصفة "دانيال" انطلقت بداية من اليونان وتركيا قبل أن تتوجه نحو ليبيا، وتتجه بعد ذلك نحو الأراضي المصرية حيث يتوقع أن يكون تأثيرها محدوداً بعد أن فقدت قوتها عقب  وصولها لليابسة في ليبيا.

 


 


 


 


 


 

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