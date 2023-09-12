دولي

لمناقشة الحرب الشاملة.. كابينت في إسرائيل يجتمع اليوم

لمناقشة الحرب الشاملة.. كابينت في إسرائيل يجتمع اليوم
كابينت في إسرائيل برئاسة نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، سيجتمع اليوم، الساعة 10 صباحاً.

ويناقش (كابينت) عدة ملفات، منها ما يعرف بـ "سيناريو الإسناد والطوارئ"، والتقديرات الإسرائيلية للحرب الشاملة.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، قال إن "المواجهة المقبلة قد تشمل عدة ساحات وتسفر عن سقوط العديد من الضحايا والإصابات".

وأضاف: "يجب علينا ألا نقلل من شأن أي تصريح يصدره أعداؤنا، بالقول أو الفعل؛ وعدم تمجيد أنفسنا، يجب أن نكون أكثر استعداداً من أي وقت مضى لصراع عسكري واسع النطاق ومتعدد الجبهات".

وتابع هاليفي: "على الأعداء أن يعرفوا أنه عندما تتعرض إسرائيل للتهديد، فإنها تعرف كيف تحشد كل مواردها، وتضع الخلافات جانباً وتهاجم، هكذا كان الأمر في حرب يوم الغفران، وهكذا سيكون الأمر اليوم، إذا اضطررنا لذلك"، وفق تعبيره.

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