لمناقشة الحرب الشاملة.. كابينت في إسرائيل يجتمع اليوم

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، قال إن "المواجهة المقبلة قد تشمل عدة ساحات وتسفر عن سقوط العديد من الضحايا والإصابات".





وأضاف: "يجب علينا ألا نقلل من شأن أي تصريح يصدره أعداؤنا، بالقول أو الفعل؛ وعدم تمجيد أنفسنا، يجب أن نكون أكثر استعداداً من أي وقت مضى لصراع عسكري واسع النطاق ومتعدد الجبهات".





وتابع هاليفي: "على الأعداء أن يعرفوا أنه عندما تتعرض إسرائيل للتهديد، فإنها تعرف كيف تحشد كل مواردها، وتضع الخلافات جانباً وتهاجم، هكذا كان الأمر في حرب يوم الغفران، وهكذا سيكون الأمر اليوم، إذا اضطررنا لذلك"، وفق تعبيره.