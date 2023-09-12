شؤون فلسطينية

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الجمعة
طقس فلسطين يشهد أجواء شديدة الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين حاراً الى شديد الحرارة ومغبرا احيانا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح اعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون طقس فلسطين غائماً جزئياً وباردا نسبيا فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية  معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء يتوقع أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام،ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا  والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس يكون طقس فلسطين غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بقليل ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجوية الاخوة المواطنين يوم الأربعاء من فرصة تشكل السيول في بعض الاودية و المناطق المنخفضة خاصة المناطق الجنوبية الشرقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 31-21 28-19 29-19 بيت لحم 31-21 28-19 29-19
رام الله والبيرة 30-21 27-18 28-18 طولكرم 33-23 30-22 30-21
نابلس 32-21 29-19 30-19 قلقيلية 33-23 30-22 30-21
جنين 35-21 32-20 33-21 سلفيت 31-21 28-19 29-19
طوباس 36-22 33-21 34-22 روابي 32-21 29-19 30-19
الخليل 30-21 27-18 28-18 غزه 30-24 29-24 29-23
أريحا 39-25 36-24 37-25 خانيونس 30-24 29-24 29-23
الأغوار الشمالية 37-23 34-22 35-23 رفح 31-23 30-23 30-22
 

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