انطلاق مناورات "الركن الشديد 4" بمشاركة فصائل المقاومة بغزة



وأوضحت قيادة الغرفة المشتركة، أنه تم خلال الجولة استطلاع مناطق التماس مع الاحتلال، والاطلاع على سير العمل داخل مواقع المقاومة والاطمئنان على جهوزية المقاومين ومدى فعالية الإجراءات المتبعة، لا سيما وأن تلك المواقع تمثل نقاط المقاومة المتقدمة داخل منطقة التأمين.



وأثنت قيادة الغرفة المشتركة على يقظة المقاتلين وتفانيهم، ودعتهم إلى رفع مستوى جاهزيتهم مؤكدة بأن هذه الجولة تأتي في إطار رفع الجهوزية والاستعداد لدى فصائل المقاومة، والتي ستتوج بمناورة "الركن الشديد 4".



من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية بغزة، أنه سيترافق مع المناورة إجراءات ميدانية على صعيد الجبهة الداخلية وانتشار للأجهزة الأمنية، كما تتخللها أصوات إطلاق نار وانفجارات، وحركة ملحوظة لعناصر المقاومة، ومركبات الأجهزة الأمنية والإسعاف والدفاع المدني.



وأوضحت الداخلية، في بيان، أنه سيتم إغلاق البحر أمام الصيادين والمصطافين بشكل جزئي وشارع الرشيد خلال فترة المناورة في المنطقة الواقعة من نقطة الشرطة البحرية على شاطئ دير البلح حتى ميناء خانيونس جنوباً، وبإمكان المواطنين والمركبات مستخدمي شارع الرشيد سلوك الطرق البديلة.



رام الله - دنيا الوطنانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، مناورات "الركن الشديد 4"، في قطاع غزة، بمشاركة فصائل المقاومة الفلسطينية، وبدأت باطلاق رشقة صاروخية تجاه البحر.وأجرت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، بغزة، أول أمس الأحد، جولة استطلاع وتفقد التي أجرتها لمواقع المقاومة العسكرية ونقاط الرصد المحاذية للسياج الفاصل بين قطاع غزة وأراضي عام 48.