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بالصور: غالانت يكشف عن مطار شيدته إيران جنوب لبنان لإستهداف إسرائيل

بالصور: غالانت يكشف عن مطار شيدته إيران جنوب لبنان لإستهداف إسرائيل
صور نشرها الاحتلال للمطار المزعوم
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن إيران شيدت مطارا جنوب لبنان، بغية استخدامه لدك أهداف إسرائيلية.

ونشر غالانت خلال مشاركته في مؤتمر أمني اليوم الاثنين، صورا قال إنها للمطار الذي شيدته إيران جنوبي لبنان.

وتابع: "تظهر الصور العلم الإيراني يرفرف فوق مدرجات الطيران التي يخطط نظام آية الله للعمل منها ضد مواطني إسرائيل، وبكلمات أخرى لبنانية، السيطرة ايرانية، الهدف إسرائيل".

وشدد على أن "إيران باتت تشكل هذه الأيام أكبر تهديد لإسرائيل وأمنها واستقرارها، فضلا عن الاستقرار العالمي، إلى جانب رعايتها للتغييرات في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف: "إيران تدير عملية سيطرة جغرافية وأيديلوجية على دول المنطقة، وتروج لعمليات إرهابية في جميع أنحاء العالم، وتحاول تفكيك الدول القائمة" الهدف الإيراني هو خلق حرب استنزاف ضد إسرائيل في جميع حدودها،  ومواصلة تطوير السلاح النووي والتجهز به".

وتابع: "الاستفزازات المتكررة من جانب حزب الله على الحدود الشمالية، هي عمل متعجرف وخطير، يستند إلى التشجيع الإيراني، فنصر الله على ما يبدو نسي ما هي موازين القوى الحقيقية بين إسرائيل وحزب الله ".

وأكد أنه في حال نشوب صدام مباشر فإن إسرائيل "لن تتردد باستخدام القوة المميتة للجيش الإسرائيلي، وإن حزب الله ولبنان سيدفعان ثمنا غاليا ومؤلما".

  

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