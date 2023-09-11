الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات اللبنانية، مساء اليوم الاثنين، عن التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.وأصدر مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بلبنان بيانا، قال فيه: "اجتمعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان بدعوة من مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، وبحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن، وتم الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار.وأوضح البيان أن الاتفاق يشمل "متابعة تسليم المطلوبين باغتيال اللواء العرموشي ورفاقه، وكذلك عبد الرحمن فرهود للسلطات اللبنانية، وفق آلية تم التوافق عليها".وعادت الاشتباكات إلى مخيم عين الحلوة قبل أيام، حيث أسفرت عن عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات كما تسببت بنزوح عشرات العائلات من المخيم.