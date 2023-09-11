عاجل

  • رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نطلب من الدول الصديقة والشقيقة تقديم المساعدة للمناطق المنكوبة

عربي

الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة

الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات اللبنانية، مساء اليوم الاثنين، عن التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأصدر مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بلبنان بيانا، قال فيه: "اجتمعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان بدعوة من مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، وبحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن، وتم الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

وأوضح البيان أن الاتفاق يشمل "متابعة تسليم المطلوبين باغتيال اللواء العرموشي ورفاقه، وكذلك عبد الرحمن فرهود للسلطات اللبنانية، وفق آلية تم التوافق عليها".

وعادت الاشتباكات إلى مخيم عين الحلوة قبل أيام، حيث أسفرت عن عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات كما تسببت بنزوح عشرات العائلات من المخيم.

أخبار ذات صلة

الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة

الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة

حزب الله يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في عين الحلوة

حزب الله يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في عين الحلوة

السعودية والهند توقعان أكثر من 50 اتفاقية

السعودية والهند توقعان أكثر من 50 اتفاقية

البرهان يصل إريتريا لبحث التطورات بالسودان

البرهان يصل إريتريا لبحث التطورات بالسودان

فيضانات ليبيا: 150 قتيلاً ومئات المفقودين والحكومة تعلن الحداد

فيضانات ليبيا: 150 قتيلاً ومئات المفقودين والحكومة تعلن الحداد

الداخلية المغربية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال

الداخلية المغربية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال

بن سلمان يكشف تفاصيل جديدة بشأن الممر الاقتصادي الذي يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا

بن سلمان يكشف تفاصيل جديدة بشأن الممر الاقتصادي الذي يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا

الأردن: قانون الجرائم الإلكترونية يدخل حيز التنفيذ الليلة

الأردن: قانون الجرائم الإلكترونية يدخل حيز التنفيذ الليلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المبادرة الوطنية تعبر عن تضامنها مع الشعب الليبي في مواجهة كارثة الفيضانات

المبادرة الوطنية تعبر عن تضامنها مع الشعب الليبي في مواجهة كارثة الفيضانات

الاحتلال يشدد الخناق على القدس ومسيرة استفزازية للمستوطنين

الاحتلال يشدد الخناق على القدس ومسيرة استفزازية للمستوطنين

الرئيس عباس يعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا

الرئيس عباس يعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا

&quot;التعليم العالي&quot; تواصل مشاوراتها حول خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024-2029

"التعليم العالي" تواصل مشاوراتها حول خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024-2029

وزير الخارجية البريطاني: حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة

وزير الخارجية البريطاني: حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة

&quot;التعليم العالي&quot; تعلن عن منح دراسية بمجال البكالوريوس والدراسات العُليا في باكستان

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية بمجال البكالوريوس والدراسات العُليا في باكستان

قيادي بالديمقراطية يُحذر: الأحداث في مخيم عين الحلوة قد تحول لروتين يومي

قيادي بالديمقراطية يُحذر: الأحداث في مخيم عين الحلوة قد تحول لروتين يومي

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 5000 مواطنًا/ة منذ مطلع العام الجاري

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 5000 مواطنًا/ة منذ مطلع العام الجاري

منوعات

بجائزة لا تخطر على البال.. أحمد فهمي يعلن عن مسابقة لجمهور&quot;سفاح الجيزة&quot;

بجائزة لا تخطر على البال.. أحمد فهمي يعلن عن مسابقة لجمهور"سفاح الجيزة"

متجاهلاً حديث طليقته.. حسن شاكوش يظهر من داخل الطائرة متوجهاً نحو دبي

متجاهلاً حديث طليقته.. حسن شاكوش يظهر من داخل الطائرة متوجهاً نحو دبي

نجوم الفن يوجّهون رسائل تضامن لشعب المغرب وينعون ضحايا الزلزال

نجوم الفن يوجّهون رسائل تضامن لشعب المغرب وينعون ضحايا الزلزال

كارول سماحة ترد على جدل جرأة بوستر كليب &quot;نسخة مني&quot;: زوجي متفهم

كارول سماحة ترد على جدل جرأة بوستر كليب "نسخة مني": زوجي متفهم

فيديو: نادين نجيم في وصلة رقص من حفل خاص في بيروت

فيديو: نادين نجيم في وصلة رقص من حفل خاص في بيروت

بالصور: نسرين طافش توجّه نصائح للجمهور من داخل المطبخ

بالصور: نسرين طافش توجّه نصائح للجمهور من داخل المطبخ

طليقة حسن شاكوش تنهار على الهواء: بنات لبسوا قمصان نومي واتصوروا بيها

طليقة حسن شاكوش تنهار على الهواء: بنات لبسوا قمصان نومي واتصوروا بيها

نقابة الفنانين الأردنيين تصدر قراراً بشأن المطربة سارة زكريا

نقابة الفنانين الأردنيين تصدر قراراً بشأن المطربة سارة زكريا

فنان مصري شهير ينجو من حادث سير على الطريق الدائري

فنان مصري شهير ينجو من حادث سير على الطريق الدائري

حسن شاكوش يعلّق على اعتذار رضوى الشربيني له

حسن شاكوش يعلّق على اعتذار رضوى الشربيني له

عربي

حزب الله يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في عين الحلوة

حزب الله يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في عين الحلوة

السعودية والهند توقعان أكثر من 50 اتفاقية

السعودية والهند توقعان أكثر من 50 اتفاقية

البرهان يصل إريتريا لبحث التطورات بالسودان

البرهان يصل إريتريا لبحث التطورات بالسودان

بن سلمان يكشف تفاصيل جديدة بشأن الممر الاقتصادي الذي يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا

بن سلمان يكشف تفاصيل جديدة بشأن الممر الاقتصادي الذي يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا