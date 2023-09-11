تنويه هام من داخلية غزة للمواطنين حول المناورة المشتركة لفصائل المقاومة

رام الله - دنيا الوطنتنفذ فصائل المقاومة الفلسطينية صباح غد الثلاثاء، مناورة مشتركة في جميع محافظات قطاع غزة، تستمر من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11:00 صباحاً.وقالت وزارة الداخلية بغزة، إنه سيترافق مع المناورة إجراءات ميدانية على صعيد الجبهة الداخلية وانتشار للأجهزة الأمنية، كما تتخللها أصوات إطلاق نار وانفجارات، وحركة ملحوظة لعناصر المقاومة، ومركبات الأجهزة الأمنية والإسعاف والدفاع المدني.وأوضحت الداخلية أنه سيتم إغلاق البحر أمام الصيادين والمصطافين بشكل جزئي وشارع الرشيد خلال فترة المناورة في المنطقة الواقعة من نقطة الشرطة البحرية على شاطئ دير البلح حتى ميناء خانيونس جنوباً، وبإمكان المواطنين والمركبات مستخدمي شارع الرشيد سلوك الطرق البديلة.وبينت أن القادمون من الشمال إلى الجنوب عبر شارع الرشيد عليهم سلوك الطريق من مدخل دير البلح.أما القادمون من محافظتي رفح وخانيونس إلى الشمال عبر شارع الرشيد فعليهم سلوك الطريق المؤدي إلى مدينة أصداء.