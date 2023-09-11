المبادرة الوطنية تعبر عن تضامنها مع الشعب الليبي في مواجهة كارثة الفيضانات

رام الله - دنيا الوطنعبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن تعازيها الحارة وتضامنها مع ليبيا والشعب الليبي الأصيل في مواجهة آثار الفيضانات المدمرة التي وقعت في ليبيا ودعت الدول العربية والمجتمع الدولي إلى إسناد الشعب الليبي بكل الوسائل.ووجهت المبادرة التعازي لعائلات ضحايا الفيضانات وأكدت على أواصر التضامن والتكافل التي تربط الشعب الفلسطيني مع الشعب الليبي الذي وقف بحزم ضد مؤامرة التطبيع، ويتمسك دوما بمساندة الشعب الفلسطيني ونضاله العادل ضد الاحتلال الإسرائيلي والتمييز العنصري.