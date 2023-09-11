الخارجية: وفاة المواطن محمد حسن القرا نتيجة الفيضانات في ليبيا

رام الله - دنيا الوطنقال المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك إن سفارة فلسطين وقنصليتها العامة في ليبيا ابلغت عن وفاة المواطن الفلسطيني محمد حسن عبد الكريم القرا متزوج ولديه اطفال، في منطقة البيضاء نتيجة السيول التي اجتاحت المنطقة الشرقية في ليبيا.وأكد أن الوزارة ومن خلال سفارتها وقنصليتها تتابع على مدار الساعة أوضاع أبناء شعبنا المتواجدين في تلك المنطقة للاطمئنان عليهم جميعاً وتقديم أية مساعدة ممكنة لمحتاجيها، ولفحص بعض الأنباء الأولية بشأن أحد المواطنين المفقودين.وأضاف السفير الديك أن القنصلية العامة في بنغازي أشرفت على تشكيل فريق طبي متكامل من أطباء وصيادلة وممرضين للوقوف إلى جانب اخوتهم الليبيين والفلسطينيين وهم على أهبة الاستعداد على مدار الساعة للتوجه للمناطق المنكوبة وفقاً للظروف والترتيبات المعتمدة في المنطقة.ولفت إلى أنه تم وبتعليمات من وزير الخارجية رياض المالكي خلية أزمة بكل من السفارة والقنصلية لمتابعة الأوضاع برمتها والوقوف على احتياجات الجالية الفلسطينية والاطمئنان عليها.