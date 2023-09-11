"لقاءٌ قصير".. نتنياهو سيلتقي بايدن بالأمم المتحدة وليس البيت الأبيض

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الأسبوع المقبل على على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وذكر موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن جدول زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم يشمل لقاء مع الرئيس الأميركي، جو بايدن،وعلى الرغم من أن جدول زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الذي أعلن عنه ديوانه لم يشر إلى لقائه مع بايدن، فإن موقع الصحيفة أشار إلى أنه من المتوقع أن يعقد بين الاثنين لقاء قصير "في غرفة جانبية" في مبنى الأمم المتحدة.وأضاف الموقع أنه على الرغم من أن الأميركيين عزوا عدم عقد اللقاء بين بايدن ونتنياهو في البيت الأبيض إلى "أمور فنية إلا أن بايدن معني أن يرسل رسالة إلى نتنياهو مفادها أن العلاقة بينهما غير طبيعية، وهذا ما سيجعله يمنح نتنياهو نصف لقاء".