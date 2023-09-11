شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا

الرئيس عباس يعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا
فيضانات ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
أرسل الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، تعازيه لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النوَّاب عقيلة صالح عيسى، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، والشعب الليبي الشقيق، بضحايا الفيضانات والعواصف، التي اجتاحت شرق ليبيا، وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأعرب الرئيس عباس، في برقيات تعزية، عن التعاطف والتضامن مع ليبيا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الجلل.

وتقدم الرئيس عباس، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمه شخصيا، للقيادة الليبية وللشعب الليبي الشقيق وللعائلات الثكلى، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، سائلا الله تعالى أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وعلى المفقودين بالنجاة والسلامة، وأن يوفق القيادة الليبية وطواقم الأمن والإنقاذ والإغاثة الليبية الباسلة، بتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية الأليمة.

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