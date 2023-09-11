هل يصل سعر صرف الدولار إلى 4 شواكل؟



وأشار خلال حديث خاص مع "دنيا الوطن" إلى أنه "حاليا الوصول لحاجز 3.85 شيكل كان مستوى للبيع ممتاز جدا للمواطن، ولا تزال الفرصة سانحه بهذا الأمر، لأن التوقعات بعودة سعر الصرف إلى 3.70 شيكل خلال الفترة المقبلة".



وأضاف أبو قمر أنه "كما هو معروف فإن أسباب الارتفاع تتمثل بالمشاكل القائمة في إسرائيل، وقانون الإصلاحات القضائية، مضيفاً "هذا القانون يؤثر على الاستثمارات في إسرائيل وهروب المستثمرين إلى الخارج".



وبين أبو قمر أن الارتفاع أو الانزلاق في الأسعار متعلق بالتطورات السياسية والأمنية في دولة الاحتلال، وهي ما ستلعب دوراً كبيرا في هذا الأمر.







يشار إلى أن الدولار يصرف مقابل الشيكل (لحظة كتابة هذا الخبر) وعبر الشاشة بـ 3.81 شيكل.

خاص دنيا الوطن - تامر عليانيواصل الدولار الأمريكي استقراره في عملية الصرف والقوة مقابل الشيكل الإسرائيلي، حيث لا يزال يتجاوز حاجز الـ 80 للاأسبوع الثاني على التوالي.وشهد الدولار في الفترة الأخيرة قفزة كبيرة لم يشهدها منذ عام 2016 "ومرة واحد عام 2020"، حيث وصل سعر صرفه عبر الشاشة مقابل 3.85 شيكل، فيما تراجع قليلاً في اليومين الماضيين، لكنه لا زال قوياً مقابل الشيكل.وأمام هذا الارتفاع للدولار، يتساءل مواطنون، عن مدى استمراره، وهل ستصل عملية الصرف لرقم قياسي يفوق حاجز الـ 4 شواكل مقابل الدولار الواحد؟.المحلل الاقتصادي والخبير المالي أحمد أبو قمر، قال إن الواقع الحالي لا يقود إلى استمرار ارتفاع الدولار مقابل الشيكل، بشكل كبير وصولاً إلى 4 شواكل أو حتى 3.90، مرجحاً العكس وهو انزلاق سعر الصرف.