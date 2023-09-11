حزب الله يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في عين الحلوة

رام الله - دنيا الوطندعا حزب الله اللبناني، مساء اليوم الإثنين، لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، والالتزام بآليات الحل المتوافق عليها ضمن إطار العمل الوطني الفلسطيني وبالتنسيق مع أجهزة الأمن اللبنانية.وأعرب حزب الله عن بالغ أسفه للاقتتال الدائر منذ أيام في مخيم عين الحلوة والذي أدى الى سقوط عدد من الضحايا والجرحى وتدمير الممتلكات وتهجير جديد لأبناء الشعب الفلسطيني.وأكد الحزب بشكل صريح أنه ضد هذا الاقتتال ويرفضه بالمطلق، ويعتبر ان المستفيد الوحيد منه هو الاحتلال الإسرائيلي.