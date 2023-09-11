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البرهان يصل إريتريا لبحث التطورات بالسودان

البرهان يصل إريتريا لبحث التطورات بالسودان
البرهان يصل أريتريا
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإريترية أسمرا، وسط مساع لتكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني بأن رئيسه عقد جلسة مباحثات مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بجانب تطورات الأوضاع في السودان.

ومنذ اندلاع المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) في 15 أبريل/نيسان، فر أكثر من مليون لاجئ إلى دول الجوار هربا من ويلات الحرب.

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