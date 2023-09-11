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فيضانات ليبيا: 150 قتيلاً والحكومة تعلن الحداد

فيضانات ليبيا: 150 قتيلاً والحكومة تعلن الحداد
غرق عدة مناطق شرق ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الاثنين، الحداد الوطني لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام، عقب الفيضانات التي اجتاحت عدة مدن وقرى بشرق البلاد، وخلفت أكثر من 150 قتيلا في مدينة درنة وحدها.

وقال الدبيبة خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، لبحث تداعيات الفيضانات، إن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغاثة المتضررين، وطالب كل المسؤولين والوزراء بالوقوف على الأوضاع التي تعيشها المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أنه وجّه أجهزة الدولة ومؤسساتها بتسخير كل الإمكانيات اللازمة، كما جرى تحويل الأموال لجميع البلديات المتضررة. وأكد أن ما وصفها بالانقسامات المرسومة من الخارج لن تمنع من مساعدة القرى والمناطق التي أصابتها الفيضانات.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الدبيبة كل البلديات التي تعرضت للسيول والفيضانات شرقي البلاد، "مناطق منكوبة"، كما أعلنت الحكومة التابعة لمجلس النواب درنة مدينة منكوبة أيضا بعد تعرضها لسيول وأمطار جارفة أضرت بالمدينة وسكانها وخلفت عشرات الضحايا.

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