حركة الجهاد تدين السماح بمشاركة وفد إسرائيلي باجتماع في السعودية

رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة الجهاد الإسلامي، بشدة،السماح لوفد يمثل الاحتلال الإسرائيلي بالمشاركة في اجتماع لمنظمة الـ"يونسكو" المنعقد في المملكة العربية السعودية.وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الإثنين، إن "استقبال وفد إسرائيلي في أرض الحرم المكي ومهبط الوحي، يحاول عبثاً شرعنة مساعي التطبيع الذي ترفضه شعوب أمتنا العربية والمسلمة".وأضافت الحركة "أن مشاركة وفد الكيان في هذا الاجتماع، في ظل تنكر الكيان ذاته لمقررات منظمة اليونيسكو نفسها، ومقاطعته للمنظمة في السابق، وفي ظل ما ترتكبه قوات الاحتلال من عدوان وتهويد واستيطان، واستمرار الانتهاكات بحق الطلاب الفلسطينيين ومحاربة المنهاج الفلسطيني في القدس ، وفرض التهويد على أهلها، هو غطاء لهذه الجرائم وتشجيع عليها، وهو تفريط بالقدس ومقدساتها".