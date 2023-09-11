تشكيل للجنة تحقيق بأحداث مشفى جنين.. طالع قرارات مجلس الوزراء عقب الإجتماع الأسبوعي

رام الله - دنيا الوطنقرر مجلس الوزراء، في ختام جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين، تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى بمستشفى جنين وما ترتب عليه بين نقابتي الأطباء والمهن الصحية.كما قرر المجلس إعفاء الناشرين العرب المشاركين في معرض الكتاب الثالث عشر في فلسطين من رسوم الأرضيات، والتنسيب إلى رئيس دولة فلسطين بتعيين رئيس لجامعة فلسطين التقنية (خضوري).واتخذ المجلس عددا من الإجراءات لتعزيز حوكمة شركة كهرباء محافظة القدس، ووقف الخصومات غير القانونية من الجانب الآخر.ووافق على إحالة عدد من موظفي الدوائر الحكومية للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم، وصادق على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية.