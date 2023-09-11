فصائل المقاومة تؤكد دعمها لكامل خطوات الحركة الأسيرة ضد إجراءات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكدت فصائل المقاومة، مساء اليوم الاثنين، دعمها الكامل للخطوات النضالية للحركة الأسيرة ضد إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.ودعت فصائل المقاومة، أبناء شعبنا الفلسطيني للاستجابة لنداء الأسرى، والمشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية بعنوان (وحدة الأحرار.. عنوان الانتصار) مساء غد الثلاثاء الساعة 9 مساء بكل المحافظات.وقالت إن المشاركة في الفعاليات الجماهيرية تأتي للتأكيد على عدم خذلان الأسرى وعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي للسماح بالاستفراد بهم.وسبق أن أكدت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، استمرار نضالها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وخارجه، حتى تحقيق أهدافها.وأضافت، في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الإثنين، أن "التحدي كبير، ومتجدد، ويحتاج لوحدة صف، ووحدة مشروع للحفاظ على الهوية، والكرامة، والأرض، والمقدسات".ودعت اللجنة العليا، أبناء شعبنا للمشاركة في الوقفة الجماهيرية يوم غد الثلاثاء، عند التاسعة مساء في مراكز المدن والقرى في كافة محافظات الوطن تحت عنوان "وحدة الأحرار - عنوان الانتصار".يذكر أن الأسرى قرروا خوض الإضراب عن الطعام ابتداءً من يوم الخميس المقبل، ردا على قرار وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، تقليص زيارات أهالي الأسرى، وللمطالبة بوقف القرارات المتخذة بهدف التضييق على الأسرى.