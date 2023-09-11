الصحة بغزة تشكل لجنة تحقيق في حادثة بتر يد طفل

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة في غزة مساء اليوم الاثنين، بيانا حول حالة طفل تعرض لمضاعفات طبية سريعة وحرجة على إثر كسر في عظمتي الساعد الأيسر وانتشار الغرغرينا الغازية.وقالت الوزارة إنها تتابع عن كثب الحالة الصحية للطفل ( ع . س ) والذي تعرض لمضاعفات طبية سريعة وحرجة على اثر كسر في عظمتي الساعد الأيسر وانتشار الغرغرينا الغازية (شديدة الخطورة) مما اضطر الفريق الطبي الى اتخاذ قرار لم يكن هناك مفرا منه ببتر اليد حفاظا على حياته.وأوضحت أنها التقت صباح اليوم عائلة الطفل بحضور ادارة مجمع الشفاء الطبي واكدت وقوفها بجانب الطفل واستكمال الرعاية الطبية المطلوبة، وأوضحت ما تم من إجراءات للتعامل مع الحالة.وأعلنت وزارة الصحة على تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على كافة التفاصيل التي مرت بها حالة الطفل وبمشاركة العائلة للاطلاع على مجريات التحقيق بشفافية تامة.بدورها، ثمنت عائلة الطفل اهتمام الوزارة وحرصها على استضافتهم والاستماع اليهم وعبروا عن ثقتهم بأن لجنة التحقيق ستضع الامور في نصابها.