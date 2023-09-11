نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 5000 مواطنًا/ة منذ مطلع العام الجاري

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيليّ، اعتقلت منذ مطلع العام الجاري أكثر من (5000) مواطنًا/ة، بينهم (83) من النساء، و(678) طفلًا، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ منذ مطلع العام الجاري (2350) أمر، بينهم (1245) أمر جديد، و(1105) أمر تجديد.يؤكّد نادي الأسير، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ قوات الاحتلال استمرت في تنفيذ جرائمها وانتهاكاتها عبر جملة من السّياسات الثّابتة والممنهجة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، فإلى جانب عمليات التّنكيل والاعتداءات بكافة أشكالها من خلال استخدام كافة أنواع الأسلحة، فإنها صعّدت من استهداف عائلات الأسرى والشهداء، من خلال جريمة (العقاب الجماعيّ)، التي تشكّل اليوم أبرز الجرائم التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، وتستخدمها على نطاق واسع، في سياق محاولات الاحتلال المستمرة لفرض مزيد من السيطرة والرقابة.