شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الصحية للأسيرين نوابيت وبني عوده في سجن النقب

هيئة الأسرى: تفاقم الأوضاع الصحية للأسيرين نوابيت وبني عوده في سجن النقب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة المعتقلات الإسرائيلية ما زالت تتمادى في إنتهاك حقوق الأسرى والمعتقلين، و تتعمد إهمال أوضاعهم الصحية، والامتناع عن تقديم العلاج اللازم لهم وما يحتاجونه في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها .

وكشفت الهيئة في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، بعد زيارة محاميها فادي عبيدات عن حالتين مرضيتين يقبعان في معتقل النقب من بينها حالة الاسير خالد كامل نوابيت (46 عاما) من بلدة برقا/ محافظة أريحا، حيث يصاب بنوبات ضيق بالتنفس مع ارتخاء الجسم بين الحين والاخر، واليوم أصبحت هذه الحالة متلازمة له طوال الوقت علما أن الاسير طالب بإجراء فحوصات لحالته الصحيه لكن ادارة السجن ما زالت ترفض ذلك.

يشار أن كان من المقرر إجراء عملية قلب مفتوح للأسير بمستشفى رام الله بتاريخ 27.11.2022 لاستبدال الصمام التاجي ولكن تم اعتقاله قبل موعدقبل موعد اجرائها.

ويعاني الأسير عبد السلام بني عودة من بلدة طمون/بمحافظة جنين انتفاخ وتشوش بالرؤية ناتجة عن تعرض لحادث عرضي نتيجة وجود سيخ حديد صغير أدى الى جرح بالعين اليسرى بتاريخ 12.04.2023 حيث تسبب بجرح بالعين وعلى أثره وتم نقله الى مستشفى" سوروكا" وتم تقطيب الجرح وإبلاغه بضرورة المراجعة بعد أسبوع ولكن منذ اربعة اسابيع لم ينقل للمراجعة واجراء الفحوصات الامر الذي ادى الى ازدياد سوءا في  حالته الصحية.

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