المغرب: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال.. وتوقعات باستمرار الهزات الارتدادية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال، الذي ضرب البلاد فجر السبت، إلى 2497 قتيلاً و2476 مصاباً.في السياق، أعلن مدير معهد الجيوفيزياء المغربي رصد 10 هزات محسوسة ومئات غير محسوسة منذ يوم الزلزال، متوقعاً أيضاً استمرار الهزات الارتدادية لأشهر.كما أكد أن على سكان المناطق التي هدمت مبانيها بشكل كامل عدم العودة إليها مطلقا، مناشداً السلطات لتقييم إمكانية إعادة إعمارها من الأصل، وفق ما نقل موقع (العربية).تأتي هذه التطورات بينما تسابق فرق الإنقاذ تسابق الزمن بحثاً عن ناجين تحت الأنقاض، وذلك مع ارتفاع حصيلة أعنف زلزال ضرب المغرب منذ قرن.يشار إلى أن الزلزال هو الأكبر من حيث عدد الضحايا في البلاد منذ 1960، حين قتل ما لا يقل عن 12 ألفا جراء زلزال في أكادير.